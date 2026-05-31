Komoly feltételei vannak az iráni konfliktus lezárásának, valami nem stimmel a migrációs paktum körül

Ellentmondásra hívta fel a figyelmet Rétvári Bence a magyar kormánynak a migrációs paktum körüli kommunikációjával kapcsolatban. Újabb magyar áldozata van az orosz–ukrán háborúnak. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint komoly feltételei vannak az iráni konfliktus lezárásának – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 05. 31. 23:59
Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Anadolu via AFP
Rétvári Bence szerint ellentmondásba keveredett a kormány és Brüsszel a migrációs paktum ügyében, miután Ursula von der Leyen nyilvánosan arról beszélt, hogy a kérdés része az uniós tárgyalásoknak. A KDNP politikusa egy videóban azt állította: a parlamentben még azt a tájékoztatást kapta, hogy a migrációs paktum nem szerepel a tárgyalások napirendjén, ám Brüsszelből teljesen más hírek láttak napvilágot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, két lehetőség van: vagy nem mondtak igazat a parlamentben, vagy Magyar Péter a háttérben egyezett meg Brüsszellel a paktum végrehajtásáról.

Újabb kárpátaljai magyar esett áldozatul az orosz–ukrán háborúnak. Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere bejelentette, hogy május 25-én elhunyt Polner Kornél, a Badalói elöljárói körzet lakosa.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megállapította, hogy a zaporizzsjai atomerőmű turbinaépületének külső részén károk keletkeztek, amelyet az ukrán fegyveres erők támadása okozott. „Ma reggel a NAÜ zaporizzsjai atomerőműben dolgozó csapata károkat észlelt a turbinacsarnok külsején” – áll a közösségi médiában közzétett nyilatkozatban. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója hangsúlyozta, hogy a szombati dróntámadás súlyos incidens volt a zaporizzsjai atomerőműben, veszélyeztetve a kulcsfontosságú nukleáris biztonsági elveket.

Válságosra fordult az egészségügyi helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A legfrissebb összesítések szerint a járvány két héttel ezelőtti hivatalos bejelentése óta már az ezret is meghaladta az esetek száma, és csaknem kétszázötven életet követelt az ebola. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, aki személyesen látogatott a térségbe, a helyzetet a betegség és a konfliktus katasztrofális ütközéseként írta le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
