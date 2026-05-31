Komoly feltételei vannak az iráni konfliktus lezárásának, valami nem stimmel a migrációs paktum körül

Rétvári Bence szerint ellentmondásba keveredett a kormány és Brüsszel a migrációs paktum ügyében, miután Ursula von der Leyen nyilvánosan arról beszélt, hogy a kérdés része az uniós tárgyalásoknak. A KDNP politikusa egy videóban azt állította: a parlamentben még azt a tájékoztatást kapta, hogy a migrációs paktum nem szerepel a tárgyalások napirendjén, ám Brüsszelből teljesen más hírek láttak napvilágot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, két lehetőség van: vagy nem mondtak igazat a parlamentben, vagy Magyar Péter a háttérben egyezett meg Brüsszellel a paktum végrehajtásáról.