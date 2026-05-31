Rendkívüli

Magyar Péter folytatja a fenyegetőzést, hétfő reggel elmegy Sulyok Tamáshoz

Rétvári BenceTisza PártFidesz-KDNP

Magyar Péter a háttérben állapodott meg a migrációs paktumról?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Rétvári Bence szerint ellentmondásba keveredett a kormány és Brüsszel a migrációs paktum ügyében, miután Ursula von der Leyen nyilvánosan arról beszélt, hogy a kérdés része az uniós tárgyalásoknak. A KDNP politikusa egy videóban azt állította: a parlamentben még azt a tájékoztatást kapta, hogy a migrációs paktum nem szerepel a tárgyalások napirendjén, ám Brüsszelből teljesen más hírek láttak napvilágot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, két lehetőség van: vagy nem mondtak igazat a parlamentben, vagy Magyar Péter a háttérben egyezett meg Brüsszellel a paktum végrehajtásáról.

Magyar Nemzet
2026. 05. 31. 16:49
Magyar Péter és Ursula von der Leyen
Magyar Péter és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Bóka János szerint számos kérdés felmerült Magyar Péter brüsszeli útja után
Bóka János szerint számos kérdés felmerült Magyar Péter brüsszeli útja után. Forrás: Facebook

A Fidesz országgyűlési képviselője ugyanakkor kiemelte, az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt:

  • Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban?
  • Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel kapcsolatban?
  • Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a rezsicsökkentéssel, az energia- és üzemanyagárakkal kapcsolatban?
  • Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban?

Ezekre a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Érdeklődéssel várjuk – tette hozzá Bóka János, és kiemelte:

A Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig politikai nyomásgyakorlásként elzárták előlünk a migrációval, az orosz–ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontunk miatt. De ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna. A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni?

– fogalmazott a képviselő. 

 

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.