Magyar Péter a háttérben állapodott meg a migrációs paktumról?

A Fidesz országgyűlési képviselője ugyanakkor kiemelte, az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt:
- Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban?
- Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a magyar adórendszerrel és a családi adókedvezményekkel kapcsolatban?
- Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe a rezsicsökkentéssel, az energia- és üzemanyagárakkal kapcsolatban?
- Mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe az otthontámogatási rendszerrel kapcsolatban?
Ezekre a kérdésekre csak a teljes megállapodás ismeretében lehet válaszolni. Érdeklődéssel várjuk – tette hozzá Bóka János, és kiemelte:
A Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig politikai nyomásgyakorlásként elzárták előlünk a migrációval, az orosz–ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontunk miatt. De ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna. A kérdés most az: így milyen áron fognak hozzájutni?
– fogalmazott a képviselő.
Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!