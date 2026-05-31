Továbbra sem egyezett meg Irán és az Egyesült Államok, Romániában egy lakóépületbe csapódott egy orosz drón

Így lesznek első- és másodrendű országok Európában: van, akit ez nem zavar

Az albán miniszterelnök szerint a vétójog ideiglenes korlátozása nem tántorítja el Tiranát a blokkhoz való csatlakozástól. Edi Rama szerint Albánia készen áll a csatlakozásra, és semmilyen körülmények között nem fognak meginogni.

Az albán miniszterelnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem várhat a bővítési feladatokkal, annak a belső reformok előtt meg kell történnie, miután jelenleg a blokk a saját földjén folytat háborút. Rama egyúttal azt is jelezte, hogy Albánia kész elfogadni a vétójog ideiglenes korlátozását.

A miniszterelnök szerint kreatív és innovatív megoldásokra van szüksége a közösségnek, a vétójog korlátozása pedig ilyen lépés lehet. Egyúttal jelezte, hogy Albániát a kérdés nem fogja eltántorítani, már csak azért sem, mert Tirana külpolitikai irányvonala eddig is egybevágott az Európai Unióéval.