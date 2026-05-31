Magyar Péter folytatja a fenyegetőzést, hétfő reggel elmegy Sulyok Tamáshoz

Továbbra sem egyezett meg Irán és az Egyesült Államok, Romániában egy lakóépületbe csapódott egy orosz drón

Az amerikai elnök többször is utalt rá, hogy hamarosan megállapodás születhet az iszlám országgal. Irán azonban az Egyesült Államokhoz hasonlóan fenntartja maximalista követeléseit, így továbbra is kérdéses, mikor érhet véget a háború. Romániában egy lakóépületbe csapódott egy orosz drón, amely letért a pályájáról. Az albán miniszterelnök szerint a vétójog ideiglenes korlátozása nem tántorítja el Tiranát a blokkhoz való csatlakozástól. Demeter András István, Románia kulturális minisztere lemondott, miután nyilvánosságra került egy botrányos hangfelvétel. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 05. 31. 16:11
NATO-országban okozott pánikot az orosz drón: több sérültje van a becsapódásnak

Az első jelentések szerint kigyulladt egy épület, miután egy eltévedt drón csapódott bele. Az eddigi információk alapján az orosz eredetű eszköz ukrajnai célpontok felé tartott, amikor eddig tisztázatlan körülmények között letért a pályájáról, és Galati városa felé vette az irányt. A román védelmi minisztérium közleménye szerint az eszköz útját folyamatosan követték a légtérbe való belépés után. Az orosz drón becsapódásának következtében a tízemeletes lakóház teteje kigyulladt, a lakókat a vizsgálat és az oltás idejére evakuálták az épületből. 

Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció újra dróntámadásokat indított civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyami határ közelében. Az egyik ilyen drón belépett a román légtérbe, radarral egészen Galati város déli részéig követték, és egy lakóház tetejére csapódott, a becsapódás tüzet okozott

– írta a közleményében a védelmi minisztérium

 

Így lesznek első- és másodrendű országok Európában: van, akit ez nem zavar

Az albán miniszterelnök szerint a vétójog ideiglenes korlátozása nem tántorítja el Tiranát a blokkhoz való csatlakozástól. Edi Rama szerint Albánia készen áll a csatlakozásra, és semmilyen körülmények között nem fognak meginogni.

Az albán miniszterelnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem várhat a bővítési feladatokkal, annak a belső reformok előtt meg kell történnie, miután jelenleg a blokk a saját földjén folytat háborút. Rama egyúttal azt is jelezte, hogy Albánia kész elfogadni a vétójog ideiglenes korlátozását.

A miniszterelnök szerint kreatív és innovatív megoldásokra van szüksége a közösségnek, a vétójog korlátozása pedig ilyen lépés lehet. Egyúttal jelezte, hogy Albániát a kérdés nem fogja eltántorítani, már csak azért sem, mert Tirana külpolitikai irányvonala eddig  is egybevágott az Európai Unióéval. 

 

Lemondott az RMDSZ botrányba keveredett minisztere

Demeter András István, Románia kulturális minisztere lemondott, miután nyilvánosságra került egy botrányos hangfelvétel. Az RMDSZ politikusát a saját pártjának vezetése is távozásra szólította fel, arra hivatkozva, hogy vállalhatatlan stílusban nyilatkozott, és ezzel teret adott a közösség megbélyegzésének.

Az RMDSZ politikusát a felvételek kikerülése után a párt elnöke, Kelemen Hunor lemondásra szólította fel.

Demeter András Istvánt a rádió megvásárlásával összefüggő ügyben hallgatták meg, amelyben felmerült a gyanú, hogy a médium korrupciós kapcsolatok révén került orosz érdekeltségekhez Moldovában. A kiszivárgott felvételeken a miniszter arról beszél: ötmillió euróért adná el a rádiót az oroszoknak, a pénzt pedig nemzeti érdekből forgatná vissza, mert magyar.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

