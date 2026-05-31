Továbbra sem egyezett meg Irán és az Egyesült Államok, Romániában egy lakóépületbe csapódott egy orosz drón

NATO-országban okozott pánikot az orosz drón: több sérültje van a becsapódásnak
Az első jelentések szerint kigyulladt egy épület, miután egy eltévedt drón csapódott bele. Az eddigi információk alapján az orosz eredetű eszköz ukrajnai célpontok felé tartott, amikor eddig tisztázatlan körülmények között letért a pályájáról, és Galati városa felé vette az irányt. A román védelmi minisztérium közleménye szerint az eszköz útját folyamatosan követték a légtérbe való belépés után. Az orosz drón becsapódásának következtében a tízemeletes lakóház teteje kigyulladt, a lakókat a vizsgálat és az oltás idejére evakuálták az épületből.
Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció újra dróntámadásokat indított civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyami határ közelében. Az egyik ilyen drón belépett a román légtérbe, radarral egészen Galati város déli részéig követték, és egy lakóház tetejére csapódott, a becsapódás tüzet okozott
– írta a közleményében a védelmi minisztérium
