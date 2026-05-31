KínaJapánvita

Kemény szóváltás alakult ki Kína és Japán között

Peking szerint Japán veszélyes útra lépett. A kínai vezetés a szingapúri biztonságpolitikai csúcstalálkozón „neo-militarizmussal” vádolta Tokiót az egyre gyorsuló fegyverkezés miatt. A japán kormány azonban visszautasította a kritikákat, és inkább Kína növekvő katonai erejét nevezte a térség legfőbb biztonsági kockázatának.

2026. 05. 31. 14:39
Japán katona Forrás: AFP
A szingapúri védelmi fórum zárónapján Sindzsiró Koizumi kijelentette, hogy a nemzetközi közösség számára valójában Kína és annak „hatalmas fegyverarzenálja” jelent komoly aggodalmat. 

A két ország közötti viszonyt továbbra is meghatározza Japán második világháborús kínai megszállásának emléke. A csúcstalálkozó előtt egy nappal Csiang Pin, a kínai védelmi minisztérium szóvivője arra figyelmeztetett, hogy az „újrafelfegyverzett Japán szürke rinocérosza” egyre gyorsabban közeledik, és a nemzetközi közösséget Japán „neo-militarizmusának” megfékezésére szólította fel.

Japán eközben tovább emeli védelmi kiadásait: az ország immár tizenkét egymást követő évben fogadott el rekordnagyságú katonai költségvetést.

A decemberben jóváhagyott büdzsé meghaladja a 9 billió jent, vagyis mintegy 57 milliárd dollárt, ezzel Tokió közelebb került ahhoz a céljához, hogy GDP-je 2 százalékát védelemre fordítsa. A japán vezetés hangsúlyozza, hogy nem háborús célokat követ, hanem kizárólag önvédelmi képességeit kívánja megerősíteni.

Koizumi a fórumon arról beszélt, hogy minden állam számára természetes a védelem korszerűsítése annak érdekében, hogy megfeleljen az új kihívásoknak és hozzájáruljon a régió békéjéhez. A hallgatóságban jelenlévő, korábban japán megszállást elszenvedő ázsiai országok képviselőit azzal próbálta megnyugtatni, hogy Japán átlátható módon jár el, és folyamatos párbeszédet folytat más államokkal.

Japán védelmi minisztere tagadta a vádakat majd Kínát hozta fel példaként

A japán miniszter visszautasította a „neo-militarizmus” vádját, hangsúlyozva: „ennél távolabb semmi sem állhatna az igazságtól”. Burkoltan Kínára utalva megjegyezte, hogy van olyan ország, amely jelentős nukleáris arzenállal és stratégiai bombázókkal rendelkezik, miközben Japánnak nincsenek ilyen fegyverei, mégis Tokiót vádolják militarizmussal.

A beszéd után a kínai hadsereg egyik képviselője azt kérdezte, hajlandó-e Japán bocsánatot kérni Kínától, Dél-Koreától és a második világháború délkelet-ázsiai áldozataitól. Koizumi nem válaszolt közvetlenül, ugyanakkor ismét bírálta Kínát, mondván: Peking jelentős mértékben növeli katonai kiadásait, miközben nem biztosít megfelelő átláthatóságot gyors ütemű haderőfejlesztéséhez.

Szerinte Kína külpolitikai és katonai lépései Japán és a nemzetközi közösség számára is komoly aggodalomra adnak okot. Hozzátette, hogy Tokió továbbra is nyitott a Kínával folytatott párbeszédre. A japán háborús bűnök miatti bocsánatkérések kérdése régóta érzékeny pont a kétoldalú kapcsolatokban, Kína pedig többször elégtelennek nevezte a korábbi japán gesztusokat. Koizumi édesapja, Dzsunicsiró Koizumi miniszterelnökként több alkalommal is bocsánatot kért a múltbeli atrocitásokért.

A japán társadalom megosztott

Japánban is komoly vitákat váltott ki a fegyverkezés felgyorsítása. Szanae Takaicsi 2025 októberi hivatalba lépése óta jelentős lépéseket tett a védelmi képességek növelése érdekében. A megnövelt költségvetésből Tokió új felszín–felszín rakéták, valamint szárazföldi és víz alatti drónok beszerzését tervezi.

Japán emellett lazított a halálos fegyverek exportjára vonatkozó szabályokon is, hogy erősítse saját hadiiparát, és az év végéig felülvizsgálja legfontosabb biztonságpolitikai dokumentumait. Takaicsi támogatja az alkotmány 9. cikkének módosítását is, amely a háborúról való lemondást rögzíti.

A Kínával fennálló konfliktus tovább mélyült novemberben, amikor Peking tiltakozott Takaicsi azon felvetése miatt, hogy Japán önvédelmi erőit is bevethetné egy Tajvan elleni kínai támadás esetén.

A japán társadalmat is megosztják a kormány lépései. Egyesek szerint szükség van a katonai képességek erősítésére az olyan fenyegetések miatt, mint Kína, míg mások attól tartanak, hogy a fegyverkezés növeli egy jövőbeli konfliktus veszélyét. Heves vita zajlik arról is, hogy Japán eltávolodik-e háború utáni pacifista politikájától, amely évtizedek óta a nemzeti identitás egyik alapkövének számít. Az elmúlt hónapokban országszerte háborúellenes demonstrációkat tartottak, amelyek közül több az utóbbi évtizedek legnagyobb japán tiltakozó megmozdulásává vált.

Borítókép: Japán katona (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
