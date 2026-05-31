Kaja Kallas előrelépést vár Ukrajna uniós csatlakozásában

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét nemrég Ukrajna uniós csatlakozásáról kérdezték. Kaja Kallas válaszában reményét fejezte ki, hogy a Brüsszelben tárgyaló magyar delegáció látogatása után kedvező fejlemények következhetnek a csatlakozási folyamatban.

2026. 05. 31. 10:28
Fotó: KYRIAKOS HADJIELIA Forrás: Cyprus Presidency of the Council
Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a magyar delegáció brüsszeli tárgyalásai után előrelépés történhet Ukrajna uniós csatlakozásában, és megnyílhatnak az újabb csatlakozási klaszterek.

A főképviselő azonban úgy tűnik, elfelejtette, hogy nemrég maga a német kancellár, Friedrich Merz jelezte: továbbra sem tartja racionálisnak Ukrajna gyorsított felvételét a blokkba. Nemrég Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között is nézeteltérés alakult ki, miután Merz felvetette, hogy Ukrajna számára egy társulási megállapodás jelenthetne alternatívát a teljes jogú uniós tagsággal szemben.

Volodimir Zelenszkij természetesen ezt elutasította és teljes jogú tagságot követelt, miután, mint mondta, Ukrajna egész Európát védi, így ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi országot.

Merz elképzelése szerint Ukrajna részt vehetne az Európai Unió egyeztetésein, azonban szavazati jogot egyelőre nem kapna. A kancellár álláspontja már csak azért is érthető, mert habár Brüsszel előbb szeretett volna tagságot adni, mint ahogy a szükséges reformok megtörténtek volna, Ukrajna éppen egy, az elnöki hivatalig érő korrupciós botrány közepén ül, a jogállamisági problémákat pedig hosszan lehetne sorolni. 

Magyar Péter nemrég Brüsszelben tárgyalt a hazánknak járó befagyasztott EU-s források ügyében, a kormány kommunikációjából pedig egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen vállalások is születtek a pénzekért cserébe. 

Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
