Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a magyar delegáció brüsszeli tárgyalásai után előrelépés történhet Ukrajna uniós csatlakozásában, és megnyílhatnak az újabb csatlakozási klaszterek.
A főképviselő azonban úgy tűnik, elfelejtette, hogy nemrég maga a német kancellár, Friedrich Merz jelezte: továbbra sem tartja racionálisnak Ukrajna gyorsított felvételét a blokkba. Nemrég Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között is nézeteltérés alakult ki, miután Merz felvetette, hogy Ukrajna számára egy társulási megállapodás jelenthetne alternatívát a teljes jogú uniós tagsággal szemben.
