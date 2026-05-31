Steven Gerrard Budapesten kikotyogta, hogy ki lesz a Liverpool új edzője

Ki lesz a Liverpool új edzője? Gerrard Budapesten reagált rá

Most, hogy Slot távozott és a Liverpool még nem jelentette be az utódját, sokan a Bournemouth éléről távozó spanyol Andoni Iraola kinevezésére számítanak az Anfielden. Gerrard lényegében megerősítette Budapesten, hogy ő lesz Szoboszlaiék új edzője, ami korábbi játékosa, Kerkez számára különösen jó hír lehet.

– Elég régóta vagyunk a futballban ahhoz, hogy tudjuk, hogyan működnek ezek a folyamatok – jelentette ki Gerrard. – Nagyon meglepődnék, ha úgy hozták volna meg a döntést Slotról, hogy csak utána kezdték volna el azon törni a fejüket, hogy kit nevezzenek ki. A Liverpool nem így működik. A klub felső vezetése régóta rendkívül szervezett.

Gerrard ezután már rébuszok nélkül beszélt arról, hogy Iraola miért lesz megfelelő a Liverpool számára.

– Iraola fantasztikus munkát végzett Bournemouth-ban. Szerintem a stílusa jól illene a Liverpoolhoz. Nem kerülgetve a témát: a Liverpool vezetőedzői állása a világ számos elit szakembere számára vonzó lehetőség, ezért nem hiszem, hogy ő lenne az egyetlen név a listán. Ugyanakkor a Bournemouth és a Liverpool közötti vezetői kapcsolatok miatt a klubnál nagyon jól ismerik őt.

Akár Gerrard is jelölt lehetne a posztra, aki korábban a skót Rangersszel sikeres volt, az Aston Villát a PL-ben irányította, legutóbb pedig Szaúd-Arábiában edzősködött. Gerrard azonban elárulta, hogy egyelőre nem tervezi a visszatérést.

– Most sok időt tölthetek a gyerekeimmel, ami az edzői évek alatt hiányzott – erősítette meg.