BL-döntőArne SlotAndoni IraolaBudapestSteven GerrardLiverpool FC

Steven Gerrard Budapesten kikotyogta, hogy ki lesz a Liverpool új edzője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Legalább egy ember számára biztosan duplán különleges nap volt a budapesti Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában. Steven Gerrard tévés szakértőként volt jelen a PSG–Arsenal finálén, és a Liverpool legendája aznap ünnepelte a születésnapját. Gerrard Budapesten a BL-döntő mellett arról is beszélt, hogy ki lesz a Liverpool új edzője Arne Slot szombati kirúgása után – spoiler: nem ő.

Magyar Nemzet
2026. 05. 31. 8:24
A TNT Sports riportere, Laura Woods, Steven Gerrard, Jack Wilshere és Martin Keown a budapesti BL-döntőn a Puskás Arénában Fotó: Adam Davy Forrás: PA Wire
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ki lesz a Liverpool új edzője? Gerrard Budapesten reagált rá

Most, hogy Slot távozott és a Liverpool még nem jelentette be az utódját, sokan a Bournemouth éléről távozó spanyol Andoni Iraola kinevezésére számítanak az Anfielden. Gerrard lényegében megerősítette Budapesten, hogy ő lesz Szoboszlaiék új edzője, ami korábbi játékosa, Kerkez számára különösen jó hír lehet.

– Elég régóta vagyunk a futballban ahhoz, hogy tudjuk, hogyan működnek ezek a folyamatok – jelentette ki Gerrard. – Nagyon meglepődnék, ha úgy hozták volna meg a döntést Slotról, hogy csak utána kezdték volna el azon törni a fejüket, hogy kit nevezzenek ki. A Liverpool nem így működik. A klub felső vezetése régóta rendkívül szervezett.

Gerrard ezután már rébuszok nélkül beszélt arról, hogy Iraola miért lesz megfelelő a Liverpool számára.

– Iraola fantasztikus munkát végzett Bournemouth-ban. Szerintem a stílusa jól illene a Liverpoolhoz. Nem kerülgetve a témát: a Liverpool vezetőedzői állása a világ számos elit szakembere számára vonzó lehetőség, ezért nem hiszem, hogy ő lenne az egyetlen név a listán. Ugyanakkor a Bournemouth és a Liverpool közötti vezetői kapcsolatok miatt a klubnál nagyon jól ismerik őt.

Akár Gerrard is jelölt lehetne a posztra, aki korábban a skót Rangersszel sikeres volt, az Aston Villát a PL-ben irányította, legutóbb pedig Szaúd-Arábiában edzősködött. Gerrard azonban elárulta, hogy egyelőre nem tervezi a visszatérést.

– Most sok időt tölthetek a gyerekeimmel, ami az edzői évek alatt hiányzott – erősítette meg. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.