A Liverpool állítólag komolyan figyeli Iraola helyzetét, akinek a távozását a Bournemouth már korábban bejelentette. Ám az nagy kérdés, hol folytatja a spanyol tréner. A Rousing The Kop szerint minél tovább vár a klub, annál nehezebb lehet Anfieldre csábítani a szakembert. (Akit a hírek szerint Bundesliga-klubok is megkörnyékeztek.) Kerkez Milos szempontjából azonban egy ilyen váltás egyértelműen új lehetőséget jelenthetne számára, hiszen korábban már sikeresen dolgozott együtt Iraolával, és könnyen elképzelhető, hogy ismét a legjobb formáját tudná nyújtani az irányítása alatt.
Kerkez Milos nyerné a legtöbbet, ha igaz ez a pletyka – állítják Liverpoolban
Érdekes cikk jelent meg a liverpooli Rousing The Kop portálon. A szerző arról értekezik, hogy Arne Slot vezetőedző elküldésének Kerkez Milos lehet a legnagyobb nyertese, amennyiben beigazolódik az a hír, amely szerint Andoni Iraola ül le a Liverpool kispadjára. Mert a Bournemouth jelenlegi, de mindenképpen távozó trénere faragott remek játékost Kerkezből, aki a Poolban nem tudja megközelíteni a Cseresznyéseknél mutatott játékát.
