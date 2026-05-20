liverpoolpremier leaguearne slotkerkez milosbournemouth

Kerkez Milos nyerné a legtöbbet, ha igaz ez a pletyka – állítják Liverpoolban

Érdekes cikk jelent meg a liverpooli Rousing The Kop portálon. A szerző arról értekezik, hogy Arne Slot vezetőedző elküldésének Kerkez Milos lehet a legnagyobb nyertese, amennyiben beigazolódik az a hír, amely szerint Andoni Iraola ül le a Liverpool kispadjára. Mert a Bournemouth jelenlegi, de mindenképpen távozó trénere faragott remek játékost Kerkezből, aki a Poolban nem tudja megközelíteni a Cseresznyéseknél mutatott játékát.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 5:57
Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
A Liverpool állítólag komolyan figyeli Iraola helyzetét, akinek a távozását a Bournemouth már korábban bejelentette. Ám az nagy kérdés, hol folytatja a spanyol tréner. A Rousing The Kop szerint minél tovább vár a klub, annál nehezebb lehet Anfieldre csábítani a szakembert. (Akit a hírek szerint Bundesliga-klubok is megkörnyékeztek.) Kerkez Milos szempontjából azonban egy ilyen váltás egyértelműen új lehetőséget jelenthetne számára, hiszen korábban már sikeresen dolgozott együtt Iraolával, és könnyen elképzelhető, hogy ismét a legjobb formáját tudná nyújtani az irányítása alatt.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
