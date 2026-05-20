robert lewandowskiajánlatbarcelonabajnoki címmeccs

A „vén” Lewandowski is megkapta a show-t, de sírás lett a vége + videó

Egy 37 éves lengyel futballista búcsúja volt a Barcelona hétvégi, a Betis ellen 3-1-re megnyert bajnokijának középpontjában. Robert Lewandowski ugyanis az utolsó hazai mérkőzését játszotta a katalán klub színeiben, és a csatár könnyek között búcsúzott el. Ám a pályafutása nem zárul le, hiszen klubok sora áll sorban érte, hogy a „Lewa-show” folytatódjon.

Molnár László
2026. 05. 20. 5:50
Lewandowski gólörömét még fogjuk látni, igaz, már nem a Barcelona mezében
Lewandowski gólörömét még fogjuk látni, igaz, már nem a Barcelona mezében Fotó: AFP/Jaime Reina
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Négy kihívásokkal és kemény munkával teli év után eljött az idő a továbblépésre. Azzal az érzéssel távozom, hogy a küldetést teljesítettem: négy szezon, három bajnoki cím. 

Soha nem fogom elfelejteni azt a szeretetet, amit az első naptól kezdve kaptam a szurkolóktól.

Katalónia a saját helyem a földön. Köszönöm mindenkinek, akivel találkoztam ezen a gyönyörű négyéves úton. Külön köszönöm Laporta elnök úrnak, hogy megadta a lehetőséget karrierem legcsodálatosabb fejezetének megélésére. A Barca visszatért oda, ahová tartozik. Visca el Barca. Visca Catalunya! – olvasható Lewandowski posztjában.

Lewandowski a modern labdarúgás egyik legeredményesebb góllövője, aki karrierje során több mint 700 gólt szerzett klubcsapataiban és a válogatottban. S ki tudja, hogy hol lesz a vége.

Pályafutása statisztikái:

  • Znicz Pruszków és Lech Poznan: 114 meccs, 62 gól – lengyel bajnok és kupagyőztes
  • Borussia Dortmund: 187 meccs, 103 gól – 2-szeres Bundesliga bajnok, 1-szeres Német kupagyőztes, BL-döntős
  • FC Bayern München: 375 meccs, 344 gól – 8-szoros Bundesliga-bajnok, 1-szeres Bajnokok Ligája-győztes (2020), FIFA klubvilágbajnok
  • FC Barcelona: 191 meccs, 119 gól – 3-szoros La Liga-bajnok, 1-szeres Király-kupa-győzes, 3-szoros spanyol szuperkupa-győzes
  • Lengyel válogatott: 165 meccs, 89 gól
  • ÖSSZESEN: 1032 meccs, 717 gól – 2-szer a világ legjobb játékosa a FIFA-nál
    A barcelonai búcsú pillanatai:

A Chicago Fire már konkrét ajánlatot tett le az asztalra

Robert Lewandowski MLS-be igazolásának pénzügyi hátterét egy szabadon igazolható státus, egy kiemelt szaúdi konkurencia és az észak-amerikai liga szigorú fizetési szabályzata (Salary Cap) határozza meg. Mivel a lengyel csatár szerződése lejár a Barcelonánál, új klubjának nem kell átigazolási díjat fizetnie, így a teljes keretet a fizetésére és a bónuszokra fordíthatják.

A Chicago Fire már konkrét és rendkívül jövedelmező ajánlatot is tett a lengyel játékosnak. A garantált alapbérét évi bruttó 15 millió euróban határozták meg, amihez további ömillió euró teljesítményalapú és marketingbónusz jöhet hozzá. Az évi 20 millió eurós – kb. 21,5 millió dolláros – bevétellel Lewandowski azonnal az MLS történetének egyik legjobban fizetett játékosává válna.

Hogy miért nem lehetnek biztosak a chicagóiak a csatár érkezésében? Nos, a 20 millió eurós ajánlat ugyan hatalmas az MLS léptékével mérve, de eltörpül a közel-keleti lehetőségek mellett. A szaúdi al-Hilal ugyanis egy elképesztő, évi 90 millió eurós (heti 1,7 millió eurós) szerződéssel csábítja a csatárt Igaz, konkrét ajánlatot még nem tett le az asztalra. 

Lewandowski döntése így nem pusztán anyagi természetű: mérlegelnie kell a szaúdi csillagászati összegek, valamint az amerikai életforma és családi stabilitás között, amelyről korábbi nyilatkozataiban is beszélt.

Hansi Flick is tudja, nem lesz könnyű dolga Robert Lewandowski pótlásánál
Hansi Flick is tudja, nem lesz könnyű dolga Robert Lewandowski pótlásánál Fotó: Jaime Reina / AFP

Európai topbajnokságok is versenyre keltek Lewandowskiért

Európán belül az olasz élvonal (Serie A) két óriásklubja, az AC Milan és a Juventus jelentheti a legvalóságosabb szakmai és anyagi alternatívát Robert Lewandowski számára. Bár az olasz klubok anyagilag nem tudnak versenyre kelni a szaúdi vagy az amerikai fizetésekkel, szakmailag a legmagasabb szintet (Bajnokok Ligája) és a topbajnokságokban való maradást kínálják a lengyel csatárnak.

A legfrissebb olasz és spanyol sajtóértesülések szerint a Juventus lépett fel a legkomolyabb kérőként az európai piacon. 

A torinói klub egy 1+1 éves szerződést kínálna a lengyelnek, évi nettó hatmillió eurós alapfizetéssel, 

ami a különböző bónuszokkal együtt még magasabbra emelkedhet. Ez jelentős fizetéscsökkentés a barcelonai béréhez képest, de Európában kiemelt összegnek számít. A Juventus éppen a csatársora újjáépítésén dolgozik. Dusan Vlahovics jövője bizonytalan, így Lewandowskira vagy mint első számú vezérre, vagy mint a szerb csatár melletti/helyetti rutinos, azonnali garanciát jelentő gólvágóra tekintenek.

Az AC Milan már hónapok óta szoros kapcsolatban áll Lewandowski ügynökével, Pini Zahavival. Európai szakírók szerint taktikailag a Milan lenne számára a legideálisabb állomás, ugyanakkor 

a piros-feketéknél szigorúbb a bérplafon, az ügynök által kért évi nyolcmillió eurós fizetést sokallják, 

így Lewandowski csak akkor igazolhat Milánóba, ha hajlandó engedni az igényeiből. A Milannak komoly történelme van abból, hogy a 30-as éveik végén járó klasszisokból hozza ki a maximumot – elég csak a klub idei szezonjára és Luka Modricra vagy korábban Zlatan Ibrahimovicra gondolni –, és a csapatnak égető szüksége van egy vérbeli, nemzetközi szinten is elismert 9-es számú csatárra a 2026/2027-es szezonra, ahol Lewandowski abszolút főszereplő lehetne.

Persze a Serie A-n kívül is akad kérője a rutinos támadónak, ráadásul nem akárhonnan, a világ legerősebb bajnokságának tartott Premier League-ből. 

Három klub, a Liverpool, a Manchester United és a Chelsea is érdeklődik Lewandowski iránt. 

A londoni kékek egy igazi vezért szeretnének a fiatal támadóik segítésére, míg a MU Benjamin Sesko alternatívájaként, kiegészítő emberként számítana rá. Szoboszlai klubja sem benne látja a jövőt, de Ekitiké sérülése, valamint Isak igencsak mérsékelt teljesítménye miatt rövid távon tudna a Vörösök segítségére lenni. Az angol klubok kizárólag tapogatóznak Lewandowski után – mindhárom klub egyéves szerződésben gondolkodik –, konkrét ajánlatot még egyik sem tett.

A Bayern Münchenben volt olyan meccse Lewandowskinak, amikor 9 perc alatt 5 gólt lőtt:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu