A „vén” Lewandowski is megkapta a show-t, de sírás lett a vége + videó

– Négy kihívásokkal és kemény munkával teli év után eljött az idő a továbblépésre. Azzal az érzéssel távozom, hogy a küldetést teljesítettem: négy szezon, három bajnoki cím.

Soha nem fogom elfelejteni azt a szeretetet, amit az első naptól kezdve kaptam a szurkolóktól.

Katalónia a saját helyem a földön. Köszönöm mindenkinek, akivel találkoztam ezen a gyönyörű négyéves úton. Külön köszönöm Laporta elnök úrnak, hogy megadta a lehetőséget karrierem legcsodálatosabb fejezetének megélésére. A Barca visszatért oda, ahová tartozik. Visca el Barca. Visca Catalunya! – olvasható Lewandowski posztjában.

Lewandowski a modern labdarúgás egyik legeredményesebb góllövője, aki karrierje során több mint 700 gólt szerzett klubcsapataiban és a válogatottban. S ki tudja, hogy hol lesz a vége.

Pályafutása statisztikái:

Znicz Pruszków és Lech Poznan: 114 meccs, 62 gól – lengyel bajnok és kupagyőztes

Borussia Dortmund: 187 meccs, 103 gól – 2-szeres Bundesliga bajnok, 1-szeres Német kupagyőztes, BL-döntős

FC Bayern München: 375 meccs, 344 gól – 8-szoros Bundesliga-bajnok, 1-szeres Bajnokok Ligája-győztes (2020), FIFA klubvilágbajnok

FC Barcelona: 191 meccs, 119 gól – 3-szoros La Liga-bajnok, 1-szeres Király-kupa-győzes, 3-szoros spanyol szuperkupa-győzes

Lengyel válogatott: 165 meccs, 89 gól

ÖSSZESEN: 1032 meccs, 717 gól – 2-szer a világ legjobb játékosa a FIFA-nál

A barcelonai búcsú pillanatai:

A Chicago Fire már konkrét ajánlatot tett le az asztalra

Robert Lewandowski MLS-be igazolásának pénzügyi hátterét egy szabadon igazolható státus, egy kiemelt szaúdi konkurencia és az észak-amerikai liga szigorú fizetési szabályzata (Salary Cap) határozza meg. Mivel a lengyel csatár szerződése lejár a Barcelonánál, új klubjának nem kell átigazolási díjat fizetnie, így a teljes keretet a fizetésére és a bónuszokra fordíthatják.

A Chicago Fire már konkrét és rendkívül jövedelmező ajánlatot is tett a lengyel játékosnak. A garantált alapbérét évi bruttó 15 millió euróban határozták meg, amihez további ömillió euró teljesítményalapú és marketingbónusz jöhet hozzá. Az évi 20 millió eurós – kb. 21,5 millió dolláros – bevétellel Lewandowski azonnal az MLS történetének egyik legjobban fizetett játékosává válna.