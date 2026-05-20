migrációVlagyimir Putyinebola

Marad a migrációs megállapodás, halálos vírus miatt fújtak riadót

Konyhakéssel támadt saját lányára egy migráns Bécsben, Zelenszkij testőreivel vonult ki a börtönből Jermak, Putyin pedig megérkezett Kínába. Olaszország megerősítette, hogy marad a migrációs megállapodás Albániával, Afrikában pedig tovább terjed a halálos vírus. Napi összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 1:00
Illusztráció Fotó: JOSPIN MWISHA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közben az orosz elnök megérkezett Kínába hivatalos látogatásra. Vlagyimir Putyin az orosz–kínai jószomszédi, barátsági és együttműködési szerződés 25. évfordulója alkalmából, Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására utazott Kínába.

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjének előzetes letartóztatásból való távozásáról is. Oknyomozó újságírók szerint a május 18-án érte érkező három testőr közül többen korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos rendezvényein is feltűntek. A beszámoló szerint mindhárman állami biztonsági szolgálatoknál dolgoztak, egyikük pedig hosszabb ideig az ukrán elnök védelmét látta el.

A WHO is riadót fújt. A Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebolajárvány a korábbi becsléseknél súlyosabb lehet, és a fertőzés több térségre is átterjedhetett. A WHO aggodalmát más szakértők is alátámasztják – szerintük a fertőzöttek valós száma jelentősen meghaladhatja a hivatalos adatokat. Az egészségügyi szervezeteket aggasztja a járvány gyors terjedése, ezalatt több szomszédos ország is fokozott óvintézkedéseket vezetett be.

Borítókép: 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu