Közben az orosz elnök megérkezett Kínába hivatalos látogatásra. Vlagyimir Putyin az orosz–kínai jószomszédi, barátsági és együttműködési szerződés 25. évfordulója alkalmából, Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására utazott Kínába.
Marad a migrációs megállapodás, halálos vírus miatt fújtak riadót
Konyhakéssel támadt saját lányára egy migráns Bécsben, Zelenszkij testőreivel vonult ki a börtönből Jermak, Putyin pedig megérkezett Kínába. Olaszország megerősítette, hogy marad a migrációs megállapodás Albániával, Afrikában pedig tovább terjed a halálos vírus. Napi összefoglaló.
További Külföld híreink
Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjének előzetes letartóztatásból való távozásáról is. Oknyomozó újságírók szerint a május 18-án érte érkező három testőr közül többen korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos rendezvényein is feltűntek. A beszámoló szerint mindhárman állami biztonsági szolgálatoknál dolgoztak, egyikük pedig hosszabb ideig az ukrán elnök védelmét látta el.
A WHO is riadót fújt. A Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebolajárvány a korábbi becsléseknél súlyosabb lehet, és a fertőzés több térségre is átterjedhetett. A WHO aggodalmát más szakértők is alátámasztják – szerintük a fertőzöttek valós száma jelentősen meghaladhatja a hivatalos adatokat. Az egészségügyi szervezeteket aggasztja a járvány gyors terjedése, ezalatt több szomszédos ország is fokozott óvintézkedéseket vezetett be.
További Külföld híreink
Borítókép:
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!