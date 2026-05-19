Magyar Pétergaudi - nagy tamásminiszterelnök

Magyar Pétert felszólították a gyűlöletkampány befejezésére – ezúttal a kegyelmi ügy kapcsán állíthatott valótlant a miniszterelnök

Gaudi-Nagy Tamás felszólította Magyar Pétert, hogy állítsa le a személye és az ügyvédi kar ellen a „gyűlöletkampányt”, ellenkező esetben jogi lépéseket helyezett kilátásba. Az ügyvéd kifejtette, a kegyelmi kérelmet nem ő írta és nem ő nyújtotta be K. Endre ügyében.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 22:11
A közleményben az ügyvéd arra is kitért, hogy K. Endre a kegyelmi döntés idején már reintegrációs őrizetben volt, valamint, hogy a részleges kegyelem nem törölte teljes egészében a büntetés következményeit. 

Szerinte a nyilvánosságban több fontos körülmény nem kapott hangsúlyt az ügy kapcsán.

A közlemény végén Gaudi-Nagy Tamás felszólította Magyar Pétert, hogy állítsa le a személye és az ügyvédi kar ellen szerinte zajló „gyűlöletkampányt”, ellenkező esetben jogi lépéseket helyezett kilátásba. Emellett arra kérte az ügyvédi kamarák vezetőit is, hogy szólaljanak fel az ügyvédeket érő támadásokkal szemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
