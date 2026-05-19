Súlyos következménye lehet az energiaárak emelkedésének – Dömötör Csaba újabb drágulásra figyelmeztet

Súlyos következménye lehet az energiaárak emelkedésének

Leszögezte, hogy a következmények a gazdákra nézve brutálisak. Dömötör Csaba kitért rá, hogy a gazdáknak egyszerre kell szembenézniük a megugró üzemanyagárakkal – hiszen a nagy gépekhez értelemszerűen sok üzemanyag kell –, valamint azzal, hogy ötven százalékkal drágábban tudják beszerezni a műtrágyát. Hozzátette, hogy akkor az egyre súlyosabb aszályhelyzetről még nem is beszéltek.

Kiemelte, hogy a bizottságnál létezik egy kártalanítási alap ezekre a helyzetekre, de ez rendre kiürül, és ennek az alapnak a költségvetése egyáltalán nem fedi le a várható károk összegeit.

Végezetül megjegyezte, hogy sajtóértesülések szerint egyébként a bizottság engedélyezheti majd a tagállamoknak (természetesen saját költségvetésből), hogy akár ötvenszázalékos támogatást is nyújtsanak a gazdáknak üzemanyagra vagy műtrágyaköltségekre.

Most reméljük, hogy az újabb és újabb Facebook-akciók és az újabb és újabb megalázási akciók között az új kormány él majd ezzel a lehetőséggel. A gazdák biztosan számítanak rá

– zárta gondolatait.