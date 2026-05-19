Dömötör CsabaműtrágyaenergiaárakEurópai Parlament

Súlyos következménye lehet az energiaárak emelkedésének – Dömötör Csaba újabb drágulásra figyelmeztet

Miközben Magyarországon megkezdődött a Facebook-kormányzás, a gazdák tovább tüntetnek az Európai Parlamentnél. Elszálló energiaárak, ötven százalékkal magasabb műtrágyaárak. Ebből rég nem látott élelmiszerár-növekedés következhet – figyelmeztetett Dömötör Csaba a Facebook-oldalán megosztott új videójában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 20:51
Az európai gazdák már most érzik a válság hatását Forrás: AFP
Súlyos következménye lehet az energiaárak emelkedésének

Leszögezte, hogy a következmények a gazdákra nézve brutálisak. Dömötör Csaba kitért rá, hogy a gazdáknak egyszerre kell szembenézniük a megugró üzemanyagárakkal – hiszen a nagy gépekhez értelemszerűen sok üzemanyag kell –, valamint azzal, hogy ötven százalékkal drágábban tudják beszerezni a műtrágyát. Hozzátette, hogy akkor az egyre súlyosabb aszályhelyzetről még nem is beszéltek.

Kiemelte, hogy a bizottságnál létezik egy kártalanítási alap ezekre a helyzetekre, de ez rendre kiürül, és ennek az alapnak a költségvetése egyáltalán nem fedi le a várható károk összegeit. 

Végezetül megjegyezte, hogy sajtóértesülések szerint egyébként a bizottság engedélyezheti majd a tagállamoknak (természetesen saját költségvetésből), hogy akár ötvenszázalékos támogatást is nyújtsanak a gazdáknak üzemanyagra vagy műtrágyaköltségekre. 

Most reméljük, hogy az újabb és újabb Facebook-akciók és az újabb és újabb megalázási akciók között az új kormány él majd ezzel a lehetőséggel. A gazdák biztosan számítanak rá

– zárta gondolatait.

 

Nyomás alatt az élelmiszer-nyersanyagárak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívta a figyelmet, hogy a magyar mezőgazdaságot különösen érzékenyen érinti a válság, mivel a műtrágya a szántóföldi növénytermesztés egyik legnagyobb költségeleme. A gazdák versenyképességének és az élelmiszer-biztonság megőrzésének érdekében gyors és összehangolt uniós intézkedésekre van szükség.

Ahogyan azt korábban lapunk megírta, az iráni háború eszkalációja nemcsak energiapiaci krízist okozott, hanem a globális élelmiszer-nyersanyagárakra is nyomást helyezett. 

A FAO adatai alapján márciusban tovább emelkedtek az élelmiszerárak, amelyek tavaly szeptember óta a legmagasabb szintre jutottak.

 Ez különösen kockázatos helyzetet teremt, ha az energiaárak tartósan magasan maradnak, hiszen a műtrágyagyártás energiaigényes ágazat.

 

Borítókép: Tüntető gazdák Strasbourgban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
