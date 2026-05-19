Nemzeti Agrárgazdasági KamaraEurópai Bizottságműtrágya

Az európai gazdáknak elege van, élelmiszerválság következik

Az Európai Parlament épülete előtt demonstráltak uniós gazdák kedden Strasbourgban, hogy felhívják a figyelmet a műtrágyaválság következményeire. A Nemzeti Agrágazdasági Kamara (NAK) a tiltakozásra reagálva hangsúlyozta: az Európai Bizottság által elkészített Műtrágya Akcióterv nem nyújt megfelelő és gyors megoldást a kialakult helyzetre.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 16:23
Fotó: Teresa Suárez Forrás: MTI/EPA
Nyomás alatt az élelmiszer-nyersanyagárak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívta a figyelmet, hogy a magyar mezőgazdaságot különösen érzékenyen érinti a válság, mivel a műtrágya a szántóföldi növénytermesztés egyik legnagyobb költségeleme. A gazdák versenyképességének és az élelmiszerbiztonság megőrzésének érdekében gyors és összehangolt uniós intézkedésekre van szükség.

Ahogyan azt korábban lapunk megírta, az iráni háború eszkalációja nemcsak energiapiaci krízist okozott, hanem a globális élelmiszer-nyersanyagárakra is nyomást helyezett. 

A FAO adatai alapján márciusban tovább emelkedtek az élelmiszerárak, amelyek tavaly szeptember óta a legmagasabb szintre jutottak.

 Ez különösen kockázatos helyzetet teremt, ha az energiaárak tartósan magasan maradnak, hiszen a műtrágyagyártás energiaigényes ágazat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

