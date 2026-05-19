Az európai gazdáknak elege van, élelmiszerválság következik

Nyomás alatt az élelmiszer-nyersanyagárak
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívta a figyelmet, hogy a magyar mezőgazdaságot különösen érzékenyen érinti a válság, mivel a műtrágya a szántóföldi növénytermesztés egyik legnagyobb költségeleme. A gazdák versenyképességének és az élelmiszerbiztonság megőrzésének érdekében gyors és összehangolt uniós intézkedésekre van szükség.
Ahogyan azt korábban lapunk megírta, az iráni háború eszkalációja nemcsak energiapiaci krízist okozott, hanem a globális élelmiszer-nyersanyagárakra is nyomást helyezett.
A FAO adatai alapján márciusban tovább emelkedtek az élelmiszerárak, amelyek tavaly szeptember óta a legmagasabb szintre jutottak.
Ez különösen kockázatos helyzetet teremt, ha az energiaárak tartósan magasan maradnak, hiszen a műtrágyagyártás energiaigényes ágazat.
