Elárulták, miről tárgyalhat majd Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping elnök

Vlagyimir Putyin orosz elnök kínai látogatása során a felek a világ legégetőbb válsághelyzeteit is napirendre tűzik. Az orosz–kínai egyeztetések a nemzetközi kérdések mellett kétoldalú ügyeket is érintenek majd.

2026. 05. 19. 15:58
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök Forrás: AFP
A politikus úgy fogalmazott, hogy a felek minden fontos kérdést áttekintenek, beleértve a jelenlegi globális helyzet legkritikusabb konfliktusait és válságait is.

Rudenko szerint az orosz és kínai fél közötti egyeztetések témaköre rendkívül széles. Kiemelte, hogy a tárgyalásokon nemcsak a nemzetközi ügyek kerülnek szóba, hanem a két ország kapcsolatát érintő kérdések is.

Kedden Grigorij Karaszin, az orosz Szövetségi Tanács nemzetközi ügyekért felelős bizottságának vezetője arról számolt be, hogy Putyin és Hszi Csin-ping megbeszélésein a gazdasági és humanitárius együttműködés fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok aktuális helyzete, továbbá az iráni és ukrajnai események is szerepelnek majd a témák között.

Mint ismert, az orosz elnök május 19–20-án látogat Pekingbe. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte: a delegáció tagjai között miniszterelnök-helyettesek, miniszterek, valamint a Kínával kapcsolatban álló állami és magáncégek képviselői is ott lesznek. Hangsúlyozta azt is, hogy Moszkva jelentős várakozásokkal tekint a közelgő útra.

 

Donald Trump nyitott Kína irányába

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk: kevés konkrét megállapodással, de annál nagyobb geopolitikai súllyal zárul Donald Trump pekingi látogatása, értékelt lapunknak Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A szakértő szerint a találkozó legfontosabb üzenete nem a konkrét alku, hanem az, hogy a két ország egyáltalán kommunikál egymással, miközben az amerikai–kínai versengés hosszú távon a világrend egészét alakíthatja át.

Az Egyesült Államok és Kína elnöke ebben a ciklusban először találkozott Pekingben, a világ pedig feszülten figyeli a kétnapos látogatás eredményeit. Mind Hszi Csin-ping, mind pedig Donald Trump hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, miközben a két nagyhatalom közötti viszony a globális gazdaság és geopolitika egyik legmeghatározóbb kérdésévé vált.

A tárgyalások középpontjában a gazdasági együttműködés, a kereskedelmi feszültségek, valamint a nemzetközi válságok – köztük az iráni helyzet – álltak. A felek a látogatás során több, a gazdaságot érintő konkrétumot is bejelentettek: Kína kétszáz Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint az Egyesült Államoktól nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol, részben az energiafüggőség csökkentése érdekében.

Donald Trump pekingi útját követően Vlagyimir Putyin orosz elnök kétnapos hivatalos látogatáson vesz részt Pekingben, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytat tárgyalásokat. A gyors egymásutánban zajló csúcstalálkozók jól mutatják, hogy a globális politika súlypontja egyre inkább Kína felé tolódik.

Putyin még az útja előtt videóüzenetben fordult a kínai emberekhez, amelyben rendkívül meleg hangon beszélt a két ország kapcsolatáról.

– Kedves kínai barátaim, üdvözlöm önöket! Örömmel utazom ismét Pekingbe régi jó barátom, Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – fogalmazott az orosz elnök.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
