inflációK&H Ifjúsági Indexáremelkedés

Hiába mondanak mást a statisztikák, a fiatalok szerint elszálltak az árak

A huszonéves fiatalok átlagosan 16 százalékos éves inflációt érzékeltek idén februárban, a mediánérték pedig 13 százalék volt, vagyis az árérzetük továbbra is jóval magasabb a hivatalos inflációnál a K&H ifjúsági index felmérés szerint. A fiatalok negyede 5–10 százalékos, 18 százaléka 11–14 százalékos, 15 százaléka pedig 15–19 százalékos inflációt érzékelt, miközben 14 százalék nem tudott becslést adni. A jövőre vonatkozó várakozások egyre visszafogottabbak: bár 42 százalék továbbra is áremelkedésre számít, de negyedük már változatlanságot, 22 százalékuk pedig egyenesen árcsökkenést vár.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 16:56
Illusztráció. Fiatal lány egyedül a metrón telefonozik.
Optimistábbak lettek

A kutatás másik fontos eredménye, hogy a fiatalok jövőre vonatkozó inflációs várakozásai már jóval visszafogottabbak. Arra a kérdésre, hogy szerintük milyenek lesznek az árak egy év múlva, 42 százalék válaszolta azt, hogy emelkedésre számít, míg 22 százalék egyenesen árcsökkenést vár. Ez önmagában még mindig azt jelzi, hogy többen vannak azok, akik drágulást valószínűsítenek, mint akik árcsökkenést, ugyanakkor a tavalyi évhez képest csökkent az áremelkedésre számítók aránya, és 14-ről 24 százalékra nőtt azoké, akik az árszint változatlanságára számítanak.

Beszédes, hogy a fiatalok a következő egy évre vonatkozóan a jelenlegihez képest átlagosan mindössze 1 százalékos emelkedést valószínűsítenek. Ez lényegében stagnálást jelent: a válaszadók már nem számítanak további érdemi drágulásra. 

Összességében tehát a korábbi évekhez képest már alacsonyabb inflációt érzékelnek a fiatalok, a jövőre tekintve pedig átlagosan nem számítanak feszültségre, inkább az árstabilitás kialakulását valószínűsítik.  

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

