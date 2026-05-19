Hiába mondanak mást a statisztikák, a fiatalok szerint elszálltak az árak

Optimistábbak lettek

A kutatás másik fontos eredménye, hogy a fiatalok jövőre vonatkozó inflációs várakozásai már jóval visszafogottabbak. Arra a kérdésre, hogy szerintük milyenek lesznek az árak egy év múlva, 42 százalék válaszolta azt, hogy emelkedésre számít, míg 22 százalék egyenesen árcsökkenést vár. Ez önmagában még mindig azt jelzi, hogy többen vannak azok, akik drágulást valószínűsítenek, mint akik árcsökkenést, ugyanakkor a tavalyi évhez képest csökkent az áremelkedésre számítók aránya, és 14-ről 24 százalékra nőtt azoké, akik az árszint változatlanságára számítanak.

Beszédes, hogy a fiatalok a következő egy évre vonatkozóan a jelenlegihez képest átlagosan mindössze 1 százalékos emelkedést valószínűsítenek. Ez lényegében stagnálást jelent: a válaszadók már nem számítanak további érdemi drágulásra.

Összességében tehát a korábbi évekhez képest már alacsonyabb inflációt érzékelnek a fiatalok, a jövőre tekintve pedig átlagosan nem számítanak feszültségre, inkább az árstabilitás kialakulását valószínűsítik.