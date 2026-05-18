Hont András Magyar Péter orrára koppintott

Hont András a Facebook-oldalán osztotta ki keményen ebben a témában Magyar Pétert:
„(…) az Igazságügyi Palota rekonstrukciójával támadni a Kúria elnökét a jelenlegi miniszterelnök részéről igen fura (na, nem ez az egyetlen fura dolga), mivel a felújítás tervezése ’19-ben indult, a kivitelezés pedig ’22-ben, és két közeli hozzátartozója is komoly rálátással rendelkezett az igazságügy ügyeire. Noha az építkezést illetően nem voltak döntési helyzetben, de tiltakozásra sem emlékszem, hogy nem ezeket a terveket kéne megvalósítani, ahogy a Bálnában a Fidesz-győzelmét ünneplő hozzátartozó (jelenlegi miniszterelnök) részéről sem.”
