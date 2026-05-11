Poszt-trauma

Csintalan már fasisztázik, retteg Orbántól a bukfenckirály

A gumigerincű átváltozóművész rémeket lát.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Magyar Pétermszporbán viktorCsintalan Sándor 2026. 05. 11. 5:18
Nem kevesebbet állít, mint azt, hogy Orbán fasiszta revansot szervez, amit meg kell akadályozni.

„Magyarok! Győzött a köztársaság. Most jön a neheze. Meg is kell tudnunk védeni. Orbán már a fasiszta revansot szervezi… Rajtunk is fog múlni, hogy sikerül-e neki. Ez nem csak Magyar Péteren és kormányának teljesítményén fog múlni, de rajtunk is…”

Csintalan kiadta az ukázt: éberség, elvtársak!

Többször leírtuk már, de ismét érdemes felidézni, hogy a baloldali megmondóember érdekes pályaívet tudhat magáénak. Pilhál György remekül tűzte a tolla hegyére korábban a köpönyegforgatásait. Mint írta, a KISZ-évek után az MSZMP-ben, majd a szociáldemokratáknál kavart. Némi szakszervezeti ügyeskedés után az MSZP-t nézte ki magának, pár évvel később már ő volt a párt ügyvezető alelnöke. Horn Gyula győzelme hallatán bukfencet vetett a Hősök terén, ettől nyomban népi hős lett, munkásszülők parasztgyereke. 2002-ig tartott a proletárszerep – ekkor ráébredt, hogy ő valójában szolid polgár. Innentől kezdve Orbán-hívő (2005-től már betelefonálós műsort vezet a Hír TV-ben). 2015-ben átpártolt az O1G-zős Simicskához, aki ekkortájt a Jobbikot patronálta. Majd ismét az MSZP következett a sorban. Ma természetesen szocialistaként Magyar Pétert imádja ájultan.

Csintalan eszement kirohanásával nem is foglalkoztam volna, ha a szavai nem példáznák tökéletesen, hogy Orbán Viktornak miért kell maradnia a politikai életben. Hiszen ha a balos megmondóemberek, Dull Szabolcstól, a komplexusos, újabban a volt miniszterelnököt alpári módon leelmebetegező Dévényi Istvánon át, egészen Csintalanig ennyire félnek, rettegnek tőle, akkor nem vitás, hogy neki oroszlánrészt kell vállalnia a Fidesz megújulásában.

Addig is, további jó rettegést!

Borítókép: Csintalan Sándor (Fotó: Képernyőfotó)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

