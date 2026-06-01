Megdöbbentő számokra derült fény, a Premier League mellett durván eltörpül a Bajnokok Ligája

A szombati, Puskás Arénában lejátszott BL-döntőt követően mindenki azt számolgatja, vajon mennyit keresett a címvédéssel a Paris Saint-Germain. Nos, ugyan nem kell sajnálni a duplázó francia klubot, ám kiderült, hogy a Premier League bajnoka, az Arsenal csak az aranyérmével jóval többet keresett, mint a PSG, ráadásul az angol bajnokságban a 15. helyen végző, a Konferencialigát megnyerő Crystal Palace megközelítőleg akkorát kaszált, mint a párizsiak a Bajnokok Ligájában.

Molnár László
2026. 06. 01. 4:55
Fotó: GIACOMO COSUA Forrás: NurPhoto
A klub a hazai bajnoki címért – amely a rekordot jelentő 14. elsősége volt – körülbelül nagyjából 61 millió eurót kapott a francia liga központi elosztásából. A PSG tisztán a két legfontosabb trófea sportszakmai és közvetítési díjaiból több mint 200–210 millió eurós közvetlen bevételre tett szert a szezonban.

És akkor nézzük a fináléban alulmaradó Arsenalt, amely 22 év várakozást követően nyert ismét bajnoki címet. Érdekességként jegyezzük meg, az ezt az aranyérmet megelőző történelmi győzelem a klub egyik legnagyobb sikere, mivel Arsene Wenger irányításával veretlenül – 26 győzelemmel és 12 döntetlennel – lett bajnokok, amiért megkapta az egyedülálló, különleges arany Premier League trófeát is. Ráadásul a csapat akkor is eljutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, melyet 2-1-re veszített el a Barcelona ellen. A londoni Ágyúsok a mostani bajnoki címükkel abszolút bevételi rekordot értek el.

  • Premier League (bajnok): 230 millió euró (86,77 millió euró a bajnoki címért, amihez hozzáadódtak az egyenlő részű közvetítési bevételek),
  • Bajnokok Ligája (döntős): 124,7 millió euró
  • Ligakupa (döntős): 57,7 millió euró
  • Összesített bevétel: 412,4 millió euró

Ha a két BL-finalista bevételeit összevetjük, akkor azt látjuk, hogy az Arsenal dupla annyit kaszált a 2025/26-os szezonban, mint a PSG, sőt, kizárólag a bajnoki címmel is több tízmillió euróval érkezett több a számlájukra, mint amennyit a párizsi sztárklub keresett.

A Manchester City sem a bajnokságot, sem a BL-t nem nyerte meg, viszont az FA-kupa (képünkön) és a Ligakupa a búcsúzó Pep Guardiola vezette gárdáé lett     Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Még bajnoknak sem kell lennie egy csapatnak a PL-ben, akkor is dől a lé

Az igazat megvallva, még a bajnokságot sem kell megnyernie egy csapatnak a Premier Leauge-ben ahhoz, hogy kenterbe verje a Bajnokok Ligájában kereshető összegeket. A példa kedvéért vegyük – természetesen az Arsenalon kívül – azt a másik három csapatot, amely a nemrég véget ért idényben valamilyen trófeát nyert és bennmaradt a PL-ben. Vélhetően a PSG gazdasági vezetői szívinfarktus közeli állapotba kerülnek a számok láttán.

Manchester City

  • Premier League (2. hely): 222 millió euró (ez egymagában több, mint a PSG éves bevétele),
  • Bajnokok Ligája (play-off kör): 84,4 millió euró,
  • FA-kupa (győztes): 4,8 millió euró,
  • Ligakupa (győztes): 115.400 euró
  • Összesített bevétel: 312 millió euró.

Aston Villa

  • Premier League (4. hely): 203 millió euró (megközelítőleg eléri a PSG éves bevételét),
  • Európa-liga (győztes): 35-40 millió euró,
  • Összesített bevétel: körülbelül 240 millió euró.

A Crystal Palace idén elnyerte első nemzetközi trófeáját:

Crystal Palace

  • Premier League (15. hely): 145 millió euró,
  • Konferencialiga (győztes): 20,4 millió euró,
  • Angol Szuperkupa (győztes): 248.500 euró,
  • Összesített bevétel: körülbelül 165,5 millió euró.

A fenti adatokból jól látható, hogy a Premier League 15. helyén végzett Crystal Palace a bajnoki szereplésével többet kaszált, mint a PSG a Bajnokok Ligája megnyerésével. És ezek után mondja azt valaki, hogy a PL nem aranybánya. Főleg akkor, ha mindehhez hozzátesszük a szezont címvédőként kezdő, majd a bajnokságban az 5. helyet megszerző, trófea nélkül maradt Liverpoolt, amely a kudarcnak nevezhető szezonban – a BL-indulási jog éppen meglett – is kis híján 210 millió eurót kaszált.

Az Arsenal bajnoki parádéja vasárnap Londonban:

