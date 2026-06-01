Megdöbbentő számokra derült fény, a Premier League mellett durván eltörpül a Bajnokok Ligája

A klub a hazai bajnoki címért – amely a rekordot jelentő 14. elsősége volt – körülbelül nagyjából 61 millió eurót kapott a francia liga központi elosztásából. A PSG tisztán a két legfontosabb trófea sportszakmai és közvetítési díjaiból több mint 200–210 millió eurós közvetlen bevételre tett szert a szezonban.

És akkor nézzük a fináléban alulmaradó Arsenalt, amely 22 év várakozást követően nyert ismét bajnoki címet. Érdekességként jegyezzük meg, az ezt az aranyérmet megelőző történelmi győzelem a klub egyik legnagyobb sikere, mivel Arsene Wenger irányításával veretlenül – 26 győzelemmel és 12 döntetlennel – lett bajnokok, amiért megkapta az egyedülálló, különleges arany Premier League trófeát is. Ráadásul a csapat akkor is eljutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, melyet 2-1-re veszített el a Barcelona ellen. A londoni Ágyúsok a mostani bajnoki címükkel abszolút bevételi rekordot értek el.

Premier League (bajnok): 230 millió euró (86,77 millió euró a bajnoki címért, amihez hozzáadódtak az egyenlő részű közvetítési bevételek),

Bajnokok Ligája (döntős): 124,7 millió euró

Ligakupa (döntős): 57,7 millió euró

Összesített bevétel: 412,4 millió euró

Ha a két BL-finalista bevételeit összevetjük, akkor azt látjuk, hogy az Arsenal dupla annyit kaszált a 2025/26-os szezonban, mint a PSG, sőt, kizárólag a bajnoki címmel is több tízmillió euróval érkezett több a számlájukra, mint amennyit a párizsi sztárklub keresett.

A Manchester City sem a bajnokságot, sem a BL-t nem nyerte meg, viszont az FA-kupa (képünkön) és a Ligakupa a búcsúzó Pep Guardiola vezette gárdáé lett Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Még bajnoknak sem kell lennie egy csapatnak a PL-ben, akkor is dől a lé

Az igazat megvallva, még a bajnokságot sem kell megnyernie egy csapatnak a Premier Leauge-ben ahhoz, hogy kenterbe verje a Bajnokok Ligájában kereshető összegeket. A példa kedvéért vegyük – természetesen az Arsenalon kívül – azt a másik három csapatot, amely a nemrég véget ért idényben valamilyen trófeát nyert és bennmaradt a PL-ben. Vélhetően a PSG gazdasági vezetői szívinfarktus közeli állapotba kerülnek a számok láttán.