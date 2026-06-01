Történelmet írt az Arsenal, de erről szívesen lemondtak volna az Ágyúsok

A 2006-os BL-döntőben – FC Barcelona – Arsenal 2–1 – a londoniak már a 18. percben emberhátrányba kerültek a kapusuk, Jens Lehmann kiállítása miatt, így a csapat 72 percen keresztül emberhátrányban futballozva kényszerült átengedni a kezdeményezést a Barcelonának. A jelenlegi fináléban az Arsenal ráadásul úgy zárt történelmi mélyponton, hogy a mérkőzés folyamán végig 11 emberrel játszott a pályán, így ez a passzív, zárt védekezésre épülő taktika teljes mértékben Mikel Arteta tudatos meccstervének volt az eredménye.

A labdabirtoklás terén az Arsenal a saját negatív rekordját döntötte meg a Puskás Arénában a PSG elleni BL-döntőben Fotó: BBC Sports

Pedig végig dominálta az Arsenal a 2025/26-os BL-szezont

Az Arsenal 14 mérkőzésen át tartó, veretlen sorozattal jutott el a budapesti Bajnokok Ligája-döntőig, ahol

11 győzelmet és 3 döntetlent könyvelhetett el, miközben mindössze 6 gólt kapott a finálé előtti szakaszban.

Mikel Arteta csapata az új lebonyolítású alapszakaszban és az egyenes kieséses szakaszban is rendkívül stabil, szervezett védekezésre épített. A londoniak teljes menetelésének részletes állomásai a következők voltak:

Alapszakasz

Athletic Club – Arsenal 0–2

Arsenal – Olympiakosz 2–0

Arsenal – Atlético Madrid 4–0

Slavia Praha – Arsenal 0–3

Arsenal – Bayern München 3–1

Club Brugge – Arsenal 0–3

FC Internazionale – Arsenal 1–3

Arsenal – Kajrat Almati 3–2

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntő

Bayer Leverkusen – Arsenal 1–1

Arsenal – Bayer Leverkusen 2–0

Negyeddöntő

Sporting CP – Arsenal 0–1

Arsenal – Sporting CP 0–0

Elődöntő

Atlético Madrid – Arsenal 1–1

Arsenal – Atlético Madrid 1–0

Az Arsenal így 14 mérkőzésen 11 győzelemmel, 3 döntetlennel és mindössze 6 kapott góllal érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a Paris Saint-Germain elleni 1–1-es rendes játékidő után végül az orosz rulettnek beillő tizenegyespárbaj jelentette a végállomást.