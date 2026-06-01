Történelmet írt az Arsenal, de erről szívesen lemondtak volna az Ágyúsok

A Paris Saint-Germain az 1-1-es végeredmény után tizenegyespárbajban nyerte meg a szombaton rendezett budapesti BL-döntőt, és ezzel a Real Madrid után első csapat, amely képes volt megvédeni a címét. Ugyanakkor az Arsenal több rekordot is megdöntött, ám a londoniak egyikkel sem büszkélkedhetnek majd az utókor előtt.

Molnár László
2026. 06. 01. 4:45
Gabriel kihagyott büntetője miatt több negatív rekorot is felállított az Arsenal a szombati BL-döntőben
A 2006-os BL-döntőben – FC Barcelona – Arsenal 2–1 – a londoniak már a 18. percben emberhátrányba kerültek a kapusuk, Jens Lehmann kiállítása miatt, így a csapat 72 percen keresztül emberhátrányban futballozva kényszerült átengedni a kezdeményezést a Barcelonának. A jelenlegi fináléban az Arsenal ráadásul úgy zárt történelmi mélyponton, hogy a mérkőzés folyamán végig 11 emberrel játszott a pályán, így ez a passzív, zárt védekezésre épülő taktika teljes mértékben Mikel Arteta tudatos meccstervének volt az eredménye.

A labdabirtoklás terén az Arsenal a saját negatív rekordját döntötte meg a Puskás Arénában a PSG elleni BL-döntőben     Fotó: BBC Sports

Pedig végig dominálta az Arsenal a 2025/26-os BL-szezont

Az Arsenal 14 mérkőzésen át tartó, veretlen sorozattal jutott el a budapesti Bajnokok Ligája-döntőig, ahol 

11 győzelmet és 3 döntetlent könyvelhetett el, miközben mindössze 6 gólt kapott a finálé előtti szakaszban. 

Mikel Arteta csapata az új lebonyolítású alapszakaszban és az egyenes kieséses szakaszban is rendkívül stabil, szervezett védekezésre épített. A londoniak teljes menetelésének részletes állomásai a következők voltak:

Alapszakasz

  • Athletic Club – Arsenal 0–2
  • Arsenal – Olympiakosz 2–0
  • Arsenal – Atlético Madrid 4–0
  • Slavia Praha – Arsenal 0–3
  • Arsenal – Bayern München 3–1
  • Club Brugge – Arsenal 0–3
  • FC Internazionale – Arsenal 1–3
  • Arsenal – Kajrat Almati 3–2

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntő

  • Bayer Leverkusen – Arsenal 1–1
  • Arsenal – Bayer Leverkusen 2–0

Negyeddöntő

  • Sporting CP – Arsenal 0–1
  • Arsenal – Sporting CP 0–0

Elődöntő

  • Atlético Madrid – Arsenal 1–1
  • Arsenal – Atlético Madrid 1–0

Az Arsenal így 14 mérkőzésen 11 győzelemmel, 3 döntetlennel és mindössze 6 kapott góllal érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a Paris Saint-Germain elleni 1–1-es rendes játékidő után végül az orosz rulettnek beillő tizenegyespárbaj jelentette a végállomást.

