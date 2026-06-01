Történelmet írt az Arsenal, de erről szívesen lemondtak volna az Ágyúsok

A 2006-os BL-döntőben – FC Barcelona – Arsenal 2–1 – a londoniak már a 18. percben emberhátrányba kerültek a kapusuk, Jens Lehmann kiállítása miatt, így a csapat 72 percen keresztül emberhátrányban futballozva kényszerült átengedni a kezdeményezést a Barcelonának. A jelenlegi fináléban az Arsenal ráadásul úgy zárt történelmi mélyponton, hogy a mérkőzés folyamán végig 11 emberrel játszott a pályán, így ez a passzív, zárt védekezésre épülő taktika teljes mértékben Mikel Arteta tudatos meccstervének volt az eredménye.
Pedig végig dominálta az Arsenal a 2025/26-os BL-szezont
Az Arsenal 14 mérkőzésen át tartó, veretlen sorozattal jutott el a budapesti Bajnokok Ligája-döntőig, ahol
11 győzelmet és 3 döntetlent könyvelhetett el, miközben mindössze 6 gólt kapott a finálé előtti szakaszban.
Mikel Arteta csapata az új lebonyolítású alapszakaszban és az egyenes kieséses szakaszban is rendkívül stabil, szervezett védekezésre épített. A londoniak teljes menetelésének részletes állomásai a következők voltak:
Alapszakasz
- Athletic Club – Arsenal 0–2
- Arsenal – Olympiakosz 2–0
- Arsenal – Atlético Madrid 4–0
- Slavia Praha – Arsenal 0–3
- Arsenal – Bayern München 3–1
- Club Brugge – Arsenal 0–3
- FC Internazionale – Arsenal 1–3
- Arsenal – Kajrat Almati 3–2
Egyenes kieséses szakasz
Nyolcaddöntő
- Bayer Leverkusen – Arsenal 1–1
- Arsenal – Bayer Leverkusen 2–0
Negyeddöntő
- Sporting CP – Arsenal 0–1
- Arsenal – Sporting CP 0–0
Elődöntő
- Atlético Madrid – Arsenal 1–1
- Arsenal – Atlético Madrid 1–0
Az Arsenal így 14 mérkőzésen 11 győzelemmel, 3 döntetlennel és mindössze 6 kapott góllal érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a Paris Saint-Germain elleni 1–1-es rendes játékidő után végül az orosz rulettnek beillő tizenegyespárbaj jelentette a végállomást.
