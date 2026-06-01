45 percre felpörögtek a dögunalmas brazilok

A holland csapat úgy volt vele, ha túljut a brazilokon, akár a vb-t is megnyerheti. Annak ellenére, hogy a tornán nyújtott játékuk nem volt meggyőző. Ezért is írták sokan, hogy Dallasban előre hozott döntőt láthatnak azok, akik bejutottak erre az összecsapásra.

A meccs: XV. labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Brazília–Hollandia 3-2 (0-0)

Dallas, 63 ezer néző. Vezette: Badilla (Costa-Rica-i) Brazília: Taffarel – Jorginho, Aldair, Marcio Santos, Branco (Cafu) – Dunga, Mauro Silva, Mazinho (Rai), Zinho – Bebeto, Romario.

Hollandia: De Goey – Wouters, R. Koeman, Valckx – Rijkaard (R. de Boer), Winter, Jonk, Bergkamp, Witschge – Overmars, Van Vossen (Roy). Gól: Romario (53.), Bebeto (63.), Branco (81.), illetve Bergkamp (64.), Winter (76.)

Az első félidő azokat igazolta, akik istenkáromlásként óbégattak a brazil csapat játékáról. Sehol egy látványos megoldás, sehol egy biciklicsel, csak a totális birkózás az irgalmatlan dallasi hőségben. Azok, akik szerették a brazil focit, elhűlve néztek maguk elé: ez lenne Brazília?

A legnagyobb moraj akkor tört ki, amikor Marcio Santos a lelátóra rúgta fel a labdát.

Kérem, mi ez? Azért nem az írek játszottak. Hollandia is csak nézett, mint a moziban, de ők semmi mást nem tehettek, mint kivártak. Tudták, ha egyet hibáznak, az végzetes lehet.

Egy félidő a brazil csodacsatárokkal

A második félidőre minden megváltozott, s ez elsősorban a két brazil csatár, Bebeto és Romario zseniális futballja miatt alakult így. A meccs előtt Romario verbálisan nekirontott Carlos Alberto Parreira szövetségi kapitánynak.

Mondandójának lényege az volt, hogy ő és Bebeto csak állnak elől, mint az őrszemek, de az ostoba mester játéka nem rájuk épül.

Parreira simán kivághatta volna a csapatból a fegyelmezetlen és nagyszájú játékost, de nem tette. A második félidőben aztán az „őrszemek” kétszer megvillantak, Bebeto és Romario is rúgott egy-egy gólt, 2-0, minden eldőlt?