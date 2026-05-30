Itt a lista, ezeket a talpon maradt politikai szereplőket vadászhatja le Magyar Péter, ha megvalósul a Tisza terve

Nemcsak Orbán Viktort, hanem számos balliberális polgármestert is elsöpörhet a Tisza Párt által tervezett cikluskorlát. Magyar Péterék ha valóban kiterjesztik a települések vezetőire is ezt a szabályozást, 2029-ben tömegesen eshetnének ki a választási versenyből a Tiszával szimpatizáló olyan baloldali városvezetők is, akik többször elnyerték a helyiek bizalmát.

2026. 05. 30. 6:05
A megyei jogú városokban is jópár országosan is ismert polgármester sem újrázhatna, például Botka László, aki 2002 óta vezeti Szegedet, de az érdi Csőzik László, vagy a szombathelyi Nemény András is már a második ciklusát tölti, így ők sem indulhatnának újra. 

Mindezek fényében nem kizárt, hogy a Tisza-kormány célja, hogy átrendezze az önkormányzati szinten is az erőviszonyokat, anélkül, hogy sok helyen egy tiszás jelöltnek meg kéne méretnie magát a jól beágyazott, kormányzati ciklusokon keresztül regnáló polgármesterekkel. Ugyanis a kormányzó Tisza Pártnak jelenleg egyetlen polgármestere sincs hivatalosan, valószínűleg csak a véletlenek összjátéka, hogy két megyei jogú városvezető, a szolnoki Györfi Mihály és a győri Pintér Bence mozgott eddig szorosan együtt a Tisza Párttal (Györfi még a kampányban partnerségre lépett a Tiszával, míg Pintérnek egykori városházi munkatársa indult a Tisza színeiben, Győrött), még vállalhatnának egy-egy ciklust, ha életbe lép a korlátozás. 

A cikluskorlát bevezetésével azonban 2029-ben tömegesen lehetne eltávolítani azokat a polgármestereket, akik fideszes színekbe több választáson is bizonyították népszerűségüket, viszont előre borítékolható módon nem engednek majd mindenben Magyar Péterék követelésének. Azonban a törvény mindenkire vonatkozik és ez alól a balliberális polgármesterek sem kivételek: így a Fidesz–KDNP leváltásán örömködő polgármestereknek nagyon hamar az arcára fagyhat a mosoly.

Nem először kerülnek célkeresztbe a városvezetők

Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első alkalom, hogy a Tisza-kormány célkeresztjébe a polgármesterek kerültek. Korábban kiderült, hogy Magyar Péter az önkormányzati vezetők fizetését a 2018-as szintre csökkentené. A felvetés ellen több polgármester is tiltakozott, köztük Lengyel Róbert, Siófok Fidesz-ellenes polgármestere és a Tisza Párt kampányát eddig aktívan támogató Márki-Zay Péter is, aki egyenesen azt mondta, hogy nem erre szavaztak áprilisban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
