Itt a lista, ezeket a talpon maradt politikai szereplőket vadászhatja le Magyar Péter, ha megvalósul a Tisza terve

A megyei jogú városokban is jópár országosan is ismert polgármester sem újrázhatna, például Botka László, aki 2002 óta vezeti Szegedet, de az érdi Csőzik László, vagy a szombathelyi Nemény András is már a második ciklusát tölti, így ők sem indulhatnának újra.

Mindezek fényében nem kizárt, hogy a Tisza-kormány célja, hogy átrendezze az önkormányzati szinten is az erőviszonyokat, anélkül, hogy sok helyen egy tiszás jelöltnek meg kéne méretnie magát a jól beágyazott, kormányzati ciklusokon keresztül regnáló polgármesterekkel. Ugyanis a kormányzó Tisza Pártnak jelenleg egyetlen polgármestere sincs hivatalosan, valószínűleg csak a véletlenek összjátéka, hogy két megyei jogú városvezető, a szolnoki Györfi Mihály és a győri Pintér Bence mozgott eddig szorosan együtt a Tisza Párttal (Györfi még a kampányban partnerségre lépett a Tiszával, míg Pintérnek egykori városházi munkatársa indult a Tisza színeiben, Győrött), még vállalhatnának egy-egy ciklust, ha életbe lép a korlátozás.

A cikluskorlát bevezetésével azonban 2029-ben tömegesen lehetne eltávolítani azokat a polgármestereket, akik fideszes színekbe több választáson is bizonyították népszerűségüket, viszont előre borítékolható módon nem engednek majd mindenben Magyar Péterék követelésének. Azonban a törvény mindenkire vonatkozik és ez alól a balliberális polgármesterek sem kivételek: így a Fidesz–KDNP leváltásán örömködő polgármestereknek nagyon hamar az arcára fagyhat a mosoly.