Az ír ökör megállította Olaszországot

Márpedig, ha valamiben jó volt az ír együttes, akkor az ellenfél játékának megfojtásában egészen biztosan.

A meccs: XV. labdarúgó-világbajnokság, E-csoport, 1. forduló: Olaszország–Írország 0-1 (0-1)

New Jersey, 75 ezer néző. Vezette: Van der Ende (holland) Olaszország: Pagliuca – Tassotti, Baresi, Costacurta, Maldini – Donadoni, Albertini, D. Baggio, Evani – R. Baggio, Signori.

Írország: Bonner – Irwin, McGrath, Babb, Phelan – Sheridan, Townsend, Keane, Houghton, Staunton – Coyne. Gólszerző: Houghton (12.)

Eljött a mérkőzés 12. perce. Ray Houghton a bal lábával bökött alá a labdának, átemelve ezzel az olaszok kapusát, Gianluca Pagliucát. Ezzel szerezte meg a vezetést az ír csapat. 79 perccel később pedig az is kiderült, hogy a győzelmet is. Mert az olaszok hiába tettek meg mindent az egyenlítés, a győzelem érdekében, az ír favágók tudatosan fojtották meg őket.

Jackie Charlton a lefújás után ironikusan jegyezte meg, hogy ilyen mozdulatot még soha nem látott Ray Houghtontól. A gólszerző nevetve vágott vissza:

A mester hazudik. Dehogynem látott. Csak ilyet látott.

Houghton így folytatta: „Azt hittem, az olaszok védője rám fog támadni, de nem tette. Ez hagyott nekem egy kis teret, és azt gondoltam, miért ne emeljem át? Az olasz kapus meg azt gondolta, úgyis fölé megy a labda. Tévedett.”

Erős, mint egy ökör, futballozni is tud

Ám volt ennek a meccsnek egy másik ír szuperhőse: Paul McGrath. Az ő teljesítményére ma már sokkal kevesebben emlékeznek, pedig egészen elképesztő, amit csinált. Az ír csapatban mindenki tudta, mennyire fájt a válla. Annyira, hogy normális esetben nem is lett volna szabad pályára lépnie. Később azt mondta, hogy a karját sem bírta normálisan mozgatni, ennek ellenére ott volt a gyepen és őrültbe kergette az olaszokat. Hogy mennyire kedves csapattársai voltak, arra álljon itt egy nyilatkozat, amelyet Terry Phelan adott.