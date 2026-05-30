Az ETO legendája a Fradi miatt távozó Borbély Balázsról: „Igaza van, én megértem”

Ritka, amikor egy bajnokcsapat edzője felmond, hogy leüljön a legyőzött ezüstérmes kispadjára, de a magyar labdarúgó NB I-ben épp ez történik. Az aranyérmes ETO FC pénteken jelentette be, hogy a sikeredző Borbély Balázs saját kezdeményezésére távozik a klubtól. Egyelőre nem hivatalos, hogy a Fradi edzője lesz, de alighanem ez következik. Minderről Hajszán Gyula, a győri futball legendája, az ETO kétszeres bajnoka mondta el lapunknak a véleményét.

Szalay Attila
2026. 05. 30. 5:45
Fotó: MW Archívum
Valóban több győri alapember iránt nagy az érdeklődés, a legfrissebb hírek szerint a csapatkapitány Vitális Milán a skót Celticbe, a válogatottba bekerült Tóth Rajmund a német másodosztályú Nürnbergbe tart. Borbély távozása biztos nem győzi meg őket arról, hogy maradjanak az ETO-ban. 

Jogos-e, ha Győrben most neheztelnek a saját karrierjét építő edzőre?

– Nem – jelentette ki a 37-szeres magyar válogatott Hajszán Gyula. – Az ETO csak köszönetet mondhat Borbély Balázsnak. Meg kell nézni, hol tartott a csapat, amikor Győrbe érkezett. Akkor elúszni látszott a feljutás, de ötből öt győzelemmel mégis az NB I-be vitte az együttest a másodosztályból. Már az előző idényben is erősen kezdett az NB I-ben, újoncként a negyedik helyen zárt. Most pedig megszerezte a bajnoki címet, ami magáért beszél.

Miért nem követte Xabi Alonso példáját?

Borbély Balázs hasonló bravúrt vitt véghez Magyarországon, mint Xabi Alonso 2024-ben Németországban. A spanyol edző akkor a Bayer Leverkusennel nyerte meg a Bundesligát, megtörve a Bayern München tizenegy éves egyeduralmát. Alonso utána úgy döntött, ellenáll a csábításoknak – őt is hívta a legyőzött Bayern, valamint Jürgen Klopp távozása után a Liverpool is –, és maradt még egy évet Leverkusenben. Hajszán Gyula megérti, hogy Borbély Balázs nem volt ilyen nagyvonalú a győriekkel.

– Igaza van, én megértem őt – vette védelmébe a Fradiba tartó Borbélyt, és kiemelte:

A futballban gyorsan változnak a dolgok, nincsen garancia rá, hogy jövőre is ilyen sikeres lett volna az ETO-val, és akkor is megkapta volna azt az ajánlatot, amiről úgy gondolja, hogy előrébb léphet vele. Most volt itt az esély, és ha volt benne egy olyan gondolat, hogy egy nap a Fradi edzője szeretne lenni, akkor meg kellett ragadnia. Az ő szemszögéből mindez érthető, még ha Győrből nézve fájó is.

 

