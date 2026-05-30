Az ETO legendája a Fradi miatt távozó Borbély Balázsról: „Igaza van, én megértem”

Valóban több győri alapember iránt nagy az érdeklődés, a legfrissebb hírek szerint a csapatkapitány Vitális Milán a skót Celticbe, a válogatottba bekerült Tóth Rajmund a német másodosztályú Nürnbergbe tart. Borbély távozása biztos nem győzi meg őket arról, hogy maradjanak az ETO-ban.

Jogos-e, ha Győrben most neheztelnek a saját karrierjét építő edzőre?

– Nem – jelentette ki a 37-szeres magyar válogatott Hajszán Gyula. – Az ETO csak köszönetet mondhat Borbély Balázsnak. Meg kell nézni, hol tartott a csapat, amikor Győrbe érkezett. Akkor elúszni látszott a feljutás, de ötből öt győzelemmel mégis az NB I-be vitte az együttest a másodosztályból. Már az előző idényben is erősen kezdett az NB I-ben, újoncként a negyedik helyen zárt. Most pedig megszerezte a bajnoki címet, ami magáért beszél.

Miért nem követte Xabi Alonso példáját?

Borbély Balázs hasonló bravúrt vitt véghez Magyarországon, mint Xabi Alonso 2024-ben Németországban. A spanyol edző akkor a Bayer Leverkusennel nyerte meg a Bundesligát, megtörve a Bayern München tizenegy éves egyeduralmát. Alonso utána úgy döntött, ellenáll a csábításoknak – őt is hívta a legyőzött Bayern, valamint Jürgen Klopp távozása után a Liverpool is –, és maradt még egy évet Leverkusenben. Hajszán Gyula megérti, hogy Borbély Balázs nem volt ilyen nagyvonalú a győriekkel.

– Igaza van, én megértem őt – vette védelmébe a Fradiba tartó Borbélyt, és kiemelte: