Még semmi sem biztos az uniós források körül, csupán három hónapja van a kormánynak, hogy megkapja a pénzt

Az elemző az interjút azzal kezdte, hogy összesen 27 szupermérföldkő van kijelölve a magyar kormány számára, de fontos hozzátenni, hogy ezen kívül vannak egyéb feltételek is, a horizontális feljogosító feltételek. Ezek például az európai chartából következnek és nyilvánvaló, hogy ezekben is előrelépést vár el a bizottság.

Maga Von der Leyen úgy fogalmazott, amikor egyszer egy alku alapján feloldották az uniós forrásokhoz való hozzáférést azoknál a pénzeknél, amik nincsenek korlátozva a kondicionalitási eljárás kapcsán, hogy további összegek feloldása akkor várható, hogyha a migráció vagy a gender kapcsán valamiféle előrelépés tapasztalható a magyar kormányzat részéről

– emelte ki a szakértő. Ezt az Európai Parlament erre vonatkozó kérdésére mondta el korábban a bizottsági elnök, így egyértelmű, hogy ezekben a kérdésekben is vártak előrelépést a magyar kormányzattól. A 27 szupermérföldkő különféle korrupcióellenes, illetőleg az igazságszolgáltatást erősítő intézkedéseket tartalmaz. Bóka János annak idején úgy fogalmazott, hogy ebből 5 darab olyan maradt, ami vitás volt, tehát 22 esetben sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal. Viszont a választások előtti elmúlt egy évben gyakorlatilag semmiféle előrelépés nem történt.

Nem nehéz emögött egyébként politikai szándékot látni, nem akarták, hogy ez a megállapodás már akkor megtörténjen, amikor a Fidesz van kormányon. Én látok egy ilyen szándékot az Európai Bizottság részéről, hiszen maga Von der Leyen is azt nyilatkozta a választás után, hogy olyan közhangulatot sikerült teremteni az uniós pénzek visszatartásával, amely a Tisza oldalára eldönthette ezt a választást

– magyarázta Dornfeld, majd úgy folytatta, hogy ezzel a bizottsági elnök egyértelműen utalt arra, hogy ennek a pénzügyi zsarolásnak volt egy világos politikai szándéka: hogy a magyar emberek a Fidesz ellen szavazzanak, és Von der Leyen ezt sikeresnek ítélte meg. Ezért is lehet az, hogy ezeknél a kérdéseknél nem sikerült hamarabb megállapodni.