Egy keresztény egyesületet ért támadás Németországban

Újabb erőszakos támadás érte a chemnitzi Kaleb keresztény segélyszervezetet. Németországi lapinformációkból és a szervezet irodavezetőjével készített interjúból kiderül, milyen motiváció áll a rongálás háttérben.

2026. 05. 30. 7:20
Illusztráció Fotó: BERND WEISSBROD Forrás: DPA
A rongálás május 21-én történt és Falk Weissbach, a szervezet irodavezetője megerősítette a lapinformációkat. Elmondta, hogy a teljes utcafrontot festék borította, a helyreállítás és tisztítás költsége pedig körülbelül 3500 euróba fog kerülni. Az elmúlt négy évben ez már a harmadik hasonló támadás volt ugyanazon épület ellen. A két korábbi támadás 2023-ban és 2025-ben is karácsonykor történt – írja az ead.de.

Levelükben a baloldali szélsőségesek jobboldali fundamentalistának nevezték a Kalebet és azt állították, hogy a szervezet célja, hogy teljesen megszüntesse az abortuszt. A támadók emellett szombatra ellentüntetést szerveznek az Annabergben megrendezendő Élet menete elnevezésű rendezvény ellen.

Az elkövetők azt is közölték, hogy addig akarják folytatni akcióikat, amíg a Kaleb sem állami támogatást nem kap, sem más módon nem tud befolyást gyakorolni a német társadalomra.

A Kaleb vezetése szerint azonban a szervezet munkájának döntő része nem politikai tevékenység, hanem szociális segítségnyújtás. Weissbach elmondása szerint a munkájuk 97 százaléka várandós nők támogatásából áll. A szervezet a chemnitzi régióban tavaly mintegy 125 ezer euró támogatást juttatott el rászorulóknak, amelyet alapítványokon keresztül gyűjtöttek össze. Weissbach szerint ha a Kaleb megszüntetné tevékenységét, az elsősorban azokat az embereket érintené hátrányosan, akiknek sürgős segítségre van szükségük.

Ahogy arról az Origo korábban is beszámolt, hosszú éveken át a politika és a média hajlamos volt félrenézni, amikor a baloldali szélsőségesség kérdése került napirendre. Miközben a közbeszédet a jobboldali veszélyekről szóló figyelmeztetések uralták, egyre inkább kirajzolódik: a valódi, növekvő fenyegetés a baloldali radikalizmus irányából érkezik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
