Egy keresztény egyesületet ért támadás Németországban

A rongálás május 21-én történt és Falk Weissbach, a szervezet irodavezetője megerősítette a lapinformációkat. Elmondta, hogy a teljes utcafrontot festék borította, a helyreállítás és tisztítás költsége pedig körülbelül 3500 euróba fog kerülni. Az elmúlt négy évben ez már a harmadik hasonló támadás volt ugyanazon épület ellen. A két korábbi támadás 2023-ban és 2025-ben is karácsonykor történt – írja az ead.de.

Levelükben a baloldali szélsőségesek jobboldali fundamentalistának nevezték a Kalebet és azt állították, hogy a szervezet célja, hogy teljesen megszüntesse az abortuszt. A támadók emellett szombatra ellentüntetést szerveznek az Annabergben megrendezendő Élet menete elnevezésű rendezvény ellen.