Folytatódik a nyomozás a torinói szélsőbaloldali mozgalom ügyében

A szélsőbaloldalnak a nemzetközi terroristák voltak a példaképek

A vád szerint a mozgalomnak hierarchikus felépítése volt és nemzetközi terrorszervezetek voltak a példaképeik. A lehallgatott beszélgetésekben a vezetők nyíltan beszéltek arról, hogy szintet kell lépniük. Olyan hivatásos forradalmárokká akartak válni, akik a megfelelő pillanatban, egy jól irányzott államcsínnyel képesek átvenni az irányítást. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy az Askatasuna az elmúlt harminc évben az európai autonóm mozgalmak egyik legfontosabb központjává nőtte ki magát.

A bűnszervezet vádjával indított per másodfokú tárgyalása május 18-án folytatódik, ahol összesen 16 vádlottnak kell felelnie a csoport tevékenységéért.

A bíróságnak arról kell döntenie, hogy terrorista módszerekkel működő politikai szervezet-e a szélsőbaloldali Askatasuna. Bár az elsőfokú bíróság korábban csak egyedi bűncselekményekért ítélte el a tagokat, az ügyészség most abban bízik, hogy a fellebbviteli szakaszban sikerül bizonyítani az Askatasuna rendszerszintű, terrorista jellegű felépítését. A vita politikai szinten is feszült: a legutóbbi, kalapácsos rendőrellenes támadások után az olasz regionális tanácsban is éles ellentéteket szült a csoport megítélése.