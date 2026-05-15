Folytatódik a nyomozás a torinói szélsőbaloldali mozgalom ügyében

A Hezbollahhoz, a baszk ETA-hoz vagy a dél-amerikai gerillákhoz hasonló struktúra kiépítését tervezte az Askatasuna nevű torinói autonóm központ vezetése. A torinói ügyészség által benyújtott fellebbviteli dokumentumok aggasztó képet festenek az Askatasuna szélsőbaloldali szervezet belső működéséről.
Míg az elsőfokú bíróság korábban elutasította a bűnszervezet vádját, az új bizonyítékok azonban egy tudatosan felépített politikai mozgalom képét vázolják fel. Az utcai zavargásokon túl céljuk az volt, hogy a Minneapolisban látott zavargásokat Torinóba exportálják.
A mozgalom erőszakos természetét nemcsak az utcai zavargások bizonyítják, hanem a házkutatások során lefoglalt tárgyak is. A nyomozás során a rendőrség jelentős mennyiségű fegyverzetet foglalt le. Az eszközök listája a házi készítésű bombáktól a brutális pusztító erejű, acélcsavarokkal és gázpalackokkal kombinált robbanószerkezetekig terjed.
