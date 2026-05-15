Folytatódik a nyomozás a torinói szélsőbaloldali mozgalom ügyében

A torinói ügyészség szerint a terrorszervezetek mintájára építkezett az Askatasuna szélsőbaloldali csoport. A tagjai utcai erőszakos tüntetéséken rendőröket sebesítettek meg, valódi céljuk azonban a rendszer megdöntése volt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 18:00
Miután 2025 decemberében kilakoltatták a híres önirányított „Askatasuna” szociális központot, amely az autonómiáért és az ellenhatalomért küzdő politikai mozgalomhoz kapcsolódott, Torino az anarchisták, antifasiszták és szélsőbaloldali aktivisták küzdelmének szimbolikus városává vált Fotó: Andrea Carrubba Forrás: Anadolu/AFP
A Hezbollahhoz, a baszk ETA-hoz vagy a dél-amerikai gerillákhoz hasonló struktúra kiépítését tervezte az Askatasuna nevű torinói autonóm központ vezetése. A torinói ügyészség által benyújtott fellebbviteli dokumentumok aggasztó képet festenek az Askatasuna szélsőbaloldali szervezet belső működéséről. 

Míg az elsőfokú bíróság korábban elutasította a bűnszervezet vádját, az új bizonyítékok azonban egy tudatosan felépített politikai mozgalom képét vázolják fel. Az utcai zavargásokon túl céljuk az volt, hogy a Minneapolisban látott zavargásokat Torinóba exportálják.

A mozgalom erőszakos természetét nemcsak az utcai zavargások bizonyítják, hanem a házkutatások során lefoglalt tárgyak is. A nyomozás során a rendőrség jelentős mennyiségű fegyverzetet foglalt le. Az eszközök listája a házi készítésű bombáktól a brutális pusztító erejű, acélcsavarokkal és gázpalackokkal kombinált robbanószerkezetekig terjed.

Összecsapások a rendőrséggel és a tüntetőkkel Torinóban, Olaszországban, 2026. január 31-én (Fotó: Anadolu/AFP/Andrea Carrubba)

A szélsőbaloldalnak a nemzetközi terroristák voltak a példaképek

A vád szerint a mozgalomnak hierarchikus felépítése volt és nemzetközi terrorszervezetek voltak a példaképeik. A lehallgatott beszélgetésekben a vezetők nyíltan beszéltek arról, hogy szintet kell lépniük. Olyan hivatásos forradalmárokká akartak válni, akik a megfelelő pillanatban, egy jól irányzott államcsínnyel képesek átvenni az irányítást. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy az Askatasuna az elmúlt harminc évben az európai autonóm mozgalmak egyik legfontosabb központjává nőtte ki magát. 

A bűnszervezet vádjával indított per másodfokú tárgyalása május 18-án folytatódik, ahol összesen 16 vádlottnak kell felelnie a csoport tevékenységéért.

A bíróságnak arról kell döntenie, hogy terrorista módszerekkel működő politikai szervezet-e a szélsőbaloldali Askatasuna. Bár az elsőfokú bíróság korábban csak egyedi bűncselekményekért ítélte el a tagokat, az ügyészség most abban bízik, hogy a fellebbviteli szakaszban sikerül bizonyítani az Askatasuna rendszerszintű, terrorista jellegű felépítését. A vita politikai szinten is feszült: a legutóbbi, kalapácsos rendőrellenes támadások után az olasz regionális tanácsban is éles ellentéteket szült a csoport megítélése.

