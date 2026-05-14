Kiszivárgott a katalán rendőrségi jelentés, a Vox szerint beigazolódtak a félelmek

A migráció mára Európa egyik legsúlyosabb társadalmi problémájává vált. A nyugati országok egyre látványosabban küzdenek a bevándorlás negatív következményeivel, a spanyol jobboldali Vox párt által nyilvánosságra hozott rendőrségi jelentés pedig megdöbbentő adatokat közölt a migráns elkövetők bűnözési arányairól.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 4:04
Migránsok állnak sorba egy spanyol hivatal előtt a letelepedési engedélyért Fotó: ALEXANDRE BRE Forrás: Hans Lucas
Habár a jobboldali politikai erők régóta igyekeznek felhívni a figyelmet a migráció okozta problémákra, a friss spanyol statisztikák még így is sokakat meglephetnek. A katalán regionális rendőrség, a Mossos d'Esquadra belső jelentése szerint 2025-ben több súlyos bűncselekmény miatt végrehajtott letartóztatás többsége külföldi állampolgárokhoz köthető, annak ellenére, hogy a régió lakosságának kevesebb mint egyötödét teszik ki.

A Vox évek óta próbálja jelezni, hogy Katalóniában egyre több bűncselekmény történik, ráadásul ezek minden jel szerint összefüggésben vannak a bevándorlással. 

A Voxot gyakran éri az a vád, hogy politikai célból próbálja összekapcsolni a migrációt a bűnözéssel, valamint támadja Katalónia autonómiáját. A parlamenthez nemrég eljuttatott rendőrségi jelentés azonban több ponton is a párt állításait igazolja.

A dokumentum megállapította, hogy a lopás miatt letartóztatottak 84,3 százaléka, az erőszakos rablás miatt letartóztatottak 73 százaléka, míg a szexuális zaklatás miatt letartóztatottak 60,3 százaléka külföldi volt. A spanyol Nemzeti Statisztikai Intézet (INE) adatai szerint a külföldi lakosok Katalónia lakosságának mintegy 18,7 százalékát teszik ki. 

A jelentésre pedig még nagyobb figyelem irányul, miután az nem képezte részét a Generalitat, Katalónia regionális kormánya által közzétett szokásos statisztikai adatoknak, ezt pedig nehéz lenne nem politikai indíttatásúnak tekinteni. 

A Vox nem véletlenül követeli a statisztikákat

A jelentés részletes képet mutat a problémáról és megdöbbentő számokat vonultat fel. Csak lopás miatt a Mossos d'Esquadra 6806 külföldit és 1269 spanyolt tartóztatott le. A külföldiek kategóriáján belül az afrikaiak alkották messze a legnagyobb csoportot, 3145 lopás miatti letartóztatással, ami az összes letartóztatás közel felét jelenti.

A minta megismétlődött az erőszakkal és megfélemlítéssel elkövetett rablások esetében: 5335 külföldi állampolgárt tartóztattak le 1968 spanyol állampolgárral szemben. Ezek közül 3899 letartóztatás afrikai, 778 amerikai gyanúsítottal történt.

A szexuális zaklatási ügyekben a dokumentum 1008 külföldi és 664 spanyol állampolgár letartóztatását rögzítette. A jelentés szerint a gyilkosságok és gyilkossági kísérletek miatt őrizetbe vettek 55 százaléka szintén külföldi volt.

A spanyol jobboldal tehát nem véletlenül követeli évek óta a bűnözési statisztikák nyilvánosságra hozatalát, azonban az elmúlt időszakban ez a kérdés még égetőbbé vált. 

A Pedro Sanchez miniszterelnök vezette baloldali kormány ugyanis félmillió migráns státuszát legalizálta nemrég. A szélsőbaloldal prominens politikusai pedig már nyíltan népességcserét emlegetnek

A Vox álláspontja szerint bár a spanyol autonóm tartományok már elkezdték nyilvánosságra hozni ezeket a statisztikákat, az átláthatóság és a rendszeresség továbbra is kiemelten fontos lenne, hiszen a választóknak joguk van megismerni a migráció negatív hatásait.

Máshol sem jobb a helyzet 

Németországban és Ausztriában sem mutatnak kedvezőbb képet a statisztikák. Bár a német média gyakran próbálja relativizálni a „Willkommenskultur” következményeit, a Bundeskriminalamt (BKA) számai itt is beszédesek.

2024–2026 között 7,5 százalékkal nőtt a bevándorló hátterű bűnelkövetők száma. 

Habár a migrációs hátterű lakosság Németország népességének mindössze mintegy 15 százalékát teszi ki, a statisztikák szerint az elkövetők közel 35 százaléka ebből a körből került ki. Az adatok tehát itt is jelentős felülreprezentáltságot mutatnak.

A statisztika sokak szerint csak gyűlöletkeltésre alkalmas, azonban a számok egy valódi problémáról tanúskodnak
(Fotó: DAVID CANALES / NurPhoto)

Ausztriában a belügyminisztérium szintén nyilvánosságra hozott egy hasonló statisztikát, amely ugyancsak lesújtó képet fest. A rendőrségi jelentések szerint 2024-ben a 335 900 elkövető közül 157 100 volt menedékkérő, ami megközelítőleg 47 százalékos arányt jelent.

Franciaországban sem mutatnak kedvezőbb képet az adatok. A 2025-ös statisztikák szerint a nem európai külföldiek a francia lakosság 5,7 százalékát teszik ki, ugyanakkor szinte minden bűncselekménytípusban felülreprezentáltak: a gyilkosságok 14 százalékában, a járműlopások esetében pedig akár 30 százalékban is érintettek. Ezek az adatok ráadásul nem tartalmazzák azokat a bevándorlókat vagy leszármazottaikat, akik időközben francia állampolgárságot szereztek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az a populáció, ahol a fiatal alkalmazkodik a fennálló rendhez, s viszi azt tovább, fennmarad, életképes. Ahol az idősebbnek kell úgy tennie, mintha tapasztalatlan, éretlen kamasz lenne, az pedig bukásra van ítélve.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
