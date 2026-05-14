Kiszivárgott a katalán rendőrségi jelentés, a Vox szerint beigazolódtak a félelmek

Habár a jobboldali politikai erők régóta igyekeznek felhívni a figyelmet a migráció okozta problémákra, a friss spanyol statisztikák még így is sokakat meglephetnek. A katalán regionális rendőrség, a Mossos d'Esquadra belső jelentése szerint 2025-ben több súlyos bűncselekmény miatt végrehajtott letartóztatás többsége külföldi állampolgárokhoz köthető, annak ellenére, hogy a régió lakosságának kevesebb mint egyötödét teszik ki.

A Vox évek óta próbálja jelezni, hogy Katalóniában egyre több bűncselekmény történik, ráadásul ezek minden jel szerint összefüggésben vannak a bevándorlással.

A Voxot gyakran éri az a vád, hogy politikai célból próbálja összekapcsolni a migrációt a bűnözéssel, valamint támadja Katalónia autonómiáját. A parlamenthez nemrég eljuttatott rendőrségi jelentés azonban több ponton is a párt állításait igazolja.

A dokumentum megállapította, hogy a lopás miatt letartóztatottak 84,3 százaléka, az erőszakos rablás miatt letartóztatottak 73 százaléka, míg a szexuális zaklatás miatt letartóztatottak 60,3 százaléka külföldi volt. A spanyol Nemzeti Statisztikai Intézet (INE) adatai szerint a külföldi lakosok Katalónia lakosságának mintegy 18,7 százalékát teszik ki.

A jelentésre pedig még nagyobb figyelem irányul, miután az nem képezte részét a Generalitat, Katalónia regionális kormánya által közzétett szokásos statisztikai adatoknak, ezt pedig nehéz lenne nem politikai indíttatásúnak tekinteni.

A Vox nem véletlenül követeli a statisztikákat

A jelentés részletes képet mutat a problémáról és megdöbbentő számokat vonultat fel. Csak lopás miatt a Mossos d'Esquadra 6806 külföldit és 1269 spanyolt tartóztatott le. A külföldiek kategóriáján belül az afrikaiak alkották messze a legnagyobb csoportot, 3145 lopás miatti letartóztatással, ami az összes letartóztatás közel felét jelenti.

A minta megismétlődött az erőszakkal és megfélemlítéssel elkövetett rablások esetében: 5335 külföldi állampolgárt tartóztattak le 1968 spanyol állampolgárral szemben. Ezek közül 3899 letartóztatás afrikai, 778 amerikai gyanúsítottal történt.

A szexuális zaklatási ügyekben a dokumentum 1008 külföldi és 664 spanyol állampolgár letartóztatását rögzítette. A jelentés szerint a gyilkosságok és gyilkossági kísérletek miatt őrizetbe vettek 55 százaléka szintén külföldi volt.