Lengyel bizalmi index: Karol Nawrocki áll az első helyen, a miniszterelnök támogatottsága pedig zuhan

A kormányon kívüli politikusok közül a bizalmi lista élén az egykori miniszterelnök és a PiS alelnöke, Mateusz Morawiecki áll. Neki a megkérdezettek 35,7 százaléka szavazott bizalmat. Az ötödik helyet a szejm elnöke és az Új Baloldal vezetője, Wlodzimierz Czarzasty foglalja el 35,2 százalékos bizalmi mutatóval.

A magyar–lengyel viszony újrahangolása

Ahogy arról lapunk is beszámol, kinevezése után tíz nappal – első hivatalos útján – Lengyelországba látogatott Magyar Péter miniszterelnök, több minisztere kíséretében. Siklósi Péter szerint egyértelműen szimbolikus jelentősége van az útnak: szerinte Magyar Péter ezzel megpróbálhat egy új fejezetet nyitni a lengyel–magyar kapcsolatokban. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ország viszonya azóta romlott meg, amióta Donald Tusk kormánya került hatalomra Lengyelországban. Hozzátette: a kormányfő a régi lengyel–magyar barátságra alapozva próbálhatja helyreállítani a viszonyt.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)