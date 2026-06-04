Lengyel bizalmi index: Karol Nawrocki áll az első helyen, a miniszterelnök támogatottsága pedig zuhan

A lengyel társadalom politikai megosztottságát jelzi ugyanakkor, hogy a második és harmadik legnagyobb bizalomnak örvendő politikusok a baloldalhoz köthetők. A miniszterelnök-helyettesi és külügyminiszteri tisztséget betöltő Radoslaw Sikorski visszatért a második helyre a rangsorban, a válaszadók 42,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bízik benne. Ez 5,3 százalékpontos növekedést jelent áprilishoz képest. Ugyanakkor a megkérdezettek 40,9 százaléka negatív véleménnyel van róla. A dobogó harmadik fokán Donald Tusk miniszterelnök áll, akiben a válaszadók 36,6 százaléka bízik, ami 2,6 százalékponttal rosszabb az áprilisi eredménynél.
A lengyelek több mint fele, 51,4 százaléka azonban nem bízik a kormányfőben.
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