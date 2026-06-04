Lengyelországbizalmi indexfelmérés

Lengyel bizalmi index: Karol Nawrocki áll az első helyen, a miniszterelnök támogatottsága pedig zuhan

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Átrendeződni látszik a lengyel politikai elit bizalmi rangsora. A legfrissebb közvélemény-kutatások adatai alapján kiderül, ki vezeti most a lengyel népszerűségi listát: a lengyel köztársasági elnök áll az élen, őt a miniszterelnök-helyettes, majd harmadik helyen a miniszterelnök követi. A lengyelek több mint fele azonban nem bízik Donald Tuskban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 20:20
Karol Nawrocki lengyel elnök Forrás: AFP
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A lengyel társadalom politikai megosztottságát jelzi ugyanakkor, hogy a második és harmadik legnagyobb bizalomnak örvendő politikusok a baloldalhoz köthetők. A miniszterelnök-helyettesi és külügyminiszteri tisztséget betöltő Radoslaw Sikorski visszatért a második helyre a rangsorban, a válaszadók 42,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy bízik benne. Ez 5,3 százalékpontos növekedést jelent áprilishoz képest. Ugyanakkor a megkérdezettek 40,9 százaléka negatív véleménnyel van róla. A dobogó harmadik fokán Donald Tusk miniszterelnök áll, akiben a válaszadók 36,6 százaléka bízik, ami 2,6 százalékponttal rosszabb az áprilisi eredménynél. 

A lengyelek több mint fele, 51,4 százaléka azonban nem bízik a kormányfőben.

A kormányon kívüli politikusok közül a bizalmi lista élén az egykori miniszterelnök és a PiS alelnöke, Mateusz Morawiecki áll. Neki a megkérdezettek 35,7 százaléka szavazott bizalmat. Az ötödik helyet a szejm elnöke és az Új Baloldal vezetője, Wlodzimierz Czarzasty foglalja el 35,2 százalékos bizalmi mutatóval.

A magyar–lengyel viszony újrahangolása

Ahogy arról lapunk is beszámol, kinevezése után tíz nappal – első hivatalos útján – Lengyelországba látogatott Magyar Péter miniszterelnök, több minisztere kíséretében. Siklósi Péter szerint egyértelműen szimbolikus jelentősége van az útnak: szerinte Magyar Péter ezzel megpróbálhat egy új fejezetet nyitni a lengyel–magyar kapcsolatokban. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ország viszonya azóta romlott meg, amióta Donald Tusk kormánya került hatalomra Lengyelországban. Hozzátette: a kormányfő a régi lengyel–magyar barátságra alapozva próbálhatja helyreállítani a viszonyt.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: AFP)

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