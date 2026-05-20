Magyar PéterLengyelországKarol NawrockiUkrajna EU-csatlakozásalengyel-magyar barátságjogállamiságDonald Tusk

Stratégiai lépés vagy kötelező kör? – Milyen üzenetet hordoz Magyar Péter lengyelországi útja?

Kinevezése után tíz nappal Lengyelországba indult első hivatalos útjára Magyar Péter, több minisztere kíséretében. A program szerint a miniszterelnök hivatalos tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel kormányfővel, valamint találkozik Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnökkel is. Arról, hogy milyen témák kerülhetnek szóba a háttéregyeztetéseken és van-e annak szimbolikus jelentősége, hogy Magyar Péter első külföldi útja éppen Lengyelországba vezet, Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 4:55
Kinevezése után tíz nappal Lengyelországba indult első hivatalos útjára Magyar Péter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter a lengyel köztársasági elnökkel, Karol Nawrockival is találkozik
Magyar Péter a lengyel köztársasági elnökkel, Karol Nawrockival is találkozik Fotó: AFP

Miért fontos a Nawrocki-találkozó?

Arra is rákérdeztünk, hogy mit üzenhet az, hogy Magyar Péter a lengyel köztársasági elnökkel, Karol Nawrockival is találkozik. Felvetettük: ez pusztán diplomáciai formalitás lehet-e, vagy annak a jele is, hogy nemcsak a nyugati liberális körök felé próbál nyitni. Siklósi Péter szerint a találkozónak mindenképpen van ilyen üzenete is. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyelországban az államfő hatásköre szélesebb, mint a magyar köztársasági elnöké, bár nem olyan erős, mint például a francia vagy az amerikai elnöké. Hozzátette: 

a lengyel köztársasági elnöknek több területen, például külpolitikai kérdésekben is vannak kompetenciái, ezért ebből a szempontból is logikus a találkozó.

A szakértő emlékeztetett: Lengyelországban 2027 őszén választásokat tartanak, így a politikai helyzet több irányba alakulhat. Siklósi Péter szerint Magyar Péter nyilvánvalóan nyitva tartja a lehetőségeket, amikor a lengyel politikai élet különböző szereplőivel épít kapcsolatokat. 

Vajon szóba hozza Magyar Péter a lengyel kormány kényes ügyeit?

Kritikusok szerint a Donald Tusk vezette lengyel kormány politikai és intézményi tisztogatásba kezdett a választási győzelem után. Arra is rákérdeztünk, hogy vannak-e hasonlóságok a lengyel és a magyar retorika között, illetve szóba kerülhetnek-e ezek a kérdések a tárgyalásokon. Siklósi Péter erre reagálva tréfásan megjegyezte: nem tud Magyar Péter agyában olvasni, ugyanakkor kiemelte, hogy számos kritika érte a Donald Tusk vezette kormányt amiatt, hogy nem minden esetben jogszerű eszközökkel lépett fel elődjével szemben, és feltételezése szerint ezek a témák akár a tárgyalásokon is szóba kerülhetnek.

Borítókép: Magyar Péter a krakkói Wawel-székesegyháznál, első hivatalos lengyelországi útján 2026. május 19-én (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu