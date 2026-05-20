Stratégiai lépés vagy kötelező kör? – Milyen üzenetet hordoz Magyar Péter lengyelországi útja?

Magyar Péter a lengyel köztársasági elnökkel, Karol Nawrockival is találkozik Fotó: AFP

Miért fontos a Nawrocki-találkozó?

Arra is rákérdeztünk, hogy mit üzenhet az, hogy Magyar Péter a lengyel köztársasági elnökkel, Karol Nawrockival is találkozik. Felvetettük: ez pusztán diplomáciai formalitás lehet-e, vagy annak a jele is, hogy nemcsak a nyugati liberális körök felé próbál nyitni. Siklósi Péter szerint a találkozónak mindenképpen van ilyen üzenete is. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyelországban az államfő hatásköre szélesebb, mint a magyar köztársasági elnöké, bár nem olyan erős, mint például a francia vagy az amerikai elnöké. Hozzátette:

a lengyel köztársasági elnöknek több területen, például külpolitikai kérdésekben is vannak kompetenciái, ezért ebből a szempontból is logikus a találkozó.

A szakértő emlékeztetett: Lengyelországban 2027 őszén választásokat tartanak, így a politikai helyzet több irányba alakulhat. Siklósi Péter szerint Magyar Péter nyilvánvalóan nyitva tartja a lehetőségeket, amikor a lengyel politikai élet különböző szereplőivel épít kapcsolatokat.