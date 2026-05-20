Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Ha nem a bőrünkre menne, nagyokat derülnénk a Tisza-vezér produkcióin, csak hát, ugye… De mit is lehet várni egy olyan figurától, aki a kampányban egy miniszterelnököt ábrázoló papírbábot cipelt fel a színpadra, hogy aztán ott fél órán keresztül vele, az Orbán Viktor-bábbal vitatkozzon. Most meg egy külön Magyar Közlönyt adat ki Havasi Bertalan felmentéséről.

Ez a „különszámos” határozat egy írásba foglalt személyes bosszú; emberünk az államapparátust mint saját territóriumát használja, hogy hatalmát fitogtassa. Nyilvánosan, kéjjel, bosszúból rúg ki egy embert, hogy aztán különszámot szenteljen neki a Magyar Közlönyben. Ez a vezér különszáma. (Később meg a hatósághoz forduló Havasi lépésére ekképpen reagál: „A kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.” Az a Magyar Péter teszi ezt, aki pár éve még elcsukló hangon így szavalt az akkori miniszterelnökről: „Orbán Viktor a Fidesz naprendszerében a Nap!”)

Önkontroll, államférfiúi méltóság? Micsoda?

Vajon mit ír az ilyenről a pszichiátria?

Azért nem kell megszeppennünk. Miközben Magyar Péter lenullázta magát a karmelita tetőteraszán, akaratán kívül magasba emelt egy kevéssé ismert markáns politikust. Havasi Bertalan, a tetőjelenet másik szereplője nem kíméli a kakasjárású Tisza-vezért: „– Te, aki fideszes miniszterfeleségként állami állásokban kaptad a havi milliókat meg a tízmilliós végkielégítéseket (…) Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.” Mi is megkapjuk a magunkét: „Ne sz…rjunk már be! Ettől?! (…) Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal! És tartsatok ki, szerveződjetek, álljatok ki magatokért, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a Fidesz is összeszedi magát, kiáll majd mellettetek.”

A hatalomra spekuláló Tisza-vezér egyébként már tavaly decemberben arról beszélt, hogy a választás után gyerekekkel együtt fog ünnepelni a karmelitában és a Sándor-palotában is. Ha megkérdeznek, a karmelita helyett inkább az OPNI (lipótmezei tébolyda) megnyitását javasoltam volna a fröccsöntött Napóleonnak: kies tér, barátságos gumiszobák, rutinos ápolószemélyzet, garantált Waterloo.

Máriám, segíts!