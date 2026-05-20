idezojelek
Vélemény

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
karmelitauszításHavasi BertalanMagyar Péter 2026. 05. 20. 5:50
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha nem a bőrünkre menne, nagyokat derülnénk a Tisza-vezér produkcióin, csak hát, ugye… De mit is lehet várni egy olyan figurától, aki a kampányban egy miniszterelnököt ábrázoló papírbábot cipelt fel a színpadra, hogy aztán ott fél órán keresztül vele, az Orbán Viktor-bábbal vitatkozzon. Most meg egy külön Magyar Közlönyt adat ki Havasi Bertalan felmentéséről. 

Ez a „különszámos” határozat egy írásba foglalt személyes bosszú; emberünk az államapparátust mint saját territóriumát használja, hogy hatalmát fitogtassa. Nyilvánosan, kéjjel, bosszúból rúg ki egy embert, hogy aztán különszámot szenteljen neki a Magyar Közlönyben. Ez a vezér különszáma. (Később meg a hatósághoz forduló Havasi lépésére ekképpen reagál: „A kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.” Az a Magyar Péter teszi ezt, aki pár éve még elcsukló hangon így szavalt az akkori miniszterelnökről: „Orbán Viktor a Fidesz naprendszerében a Nap!”)

Önkontroll, államférfiúi méltóság? Micsoda?

Vajon mit ír az ilyenről a pszichiátria?

Azért nem kell megszeppennünk. Miközben Magyar Péter lenullázta magát a karmelita tetőteraszán, akaratán kívül magasba emelt egy kevéssé ismert markáns politikust. Havasi Bertalan, a tetőjelenet másik szereplője nem kíméli a kakasjárású Tisza-vezért: „– Te, aki fideszes miniszterfeleségként állami állásokban kaptad a havi milliókat meg a tízmilliós végkielégítéseket (…) Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.” Mi is megkapjuk a magunkét: „Ne sz…rjunk már be! Ettől?! (…) Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal! És tartsatok ki, szerveződjetek, álljatok ki magatokért, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a Fidesz is összeszedi magát, kiáll majd mellettetek.”

A hatalomra spekuláló Tisza-vezér egyébként már tavaly decemberben arról beszélt, hogy a választás után gyerekekkel együtt fog ünnepelni a karmelitában és a Sándor-palotában is. Ha megkérdeznek, a karmelita helyett inkább az OPNI (lipótmezei tébolyda) megnyitását javasoltam volna a fröccsöntött Napóleonnak: kies tér, barátságos gumiszobák, rutinos ápolószemélyzet, garantált Waterloo.

Máriám, segíts!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Visszahódítjuk Magyarországot!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekFerencváros

Egyszeri kisiklás vagy válságban a Fradi modellje?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleklincshangulat

Lincshangulat prolongálva

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekKutyapárt

A demokrácia szégyene

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Wiszt Péter
idezojeleklabdarúgás

Hatvan éve nem látott mélyponton a korábbi BL-győztes, bizarr magyarázata van rá

Wiszt Péter avatarja

Az edző szégyenletesnek nevezte a szörnyű körülményeket, a csapat és a játékosok előre ittak a medve bőrére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu