Vágy és alkalmasság

Ennyi filozofálgatás után az édenből szálljunk le az életbe. Megint hangsúlyoznám, a csapos, azaz egy civil szól közbe. Már csak azért is, mert ez idő tájt bizony ömlenek a szakértői vélemények. Boldog, boldogtalan próbálja „megszakérteni” a helyzetet, vajon miképp jutottunk oda, hogy országunk élére egy enyhén szólva sem tiszta múltú ember került. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a politika világának képviselői szünet nélkül függetlenségről, szuverenitásról, a külföld beavatkozásának helytelenségéről papolnak, no meg az erkölcsről, csak éppen egyik sem jellemző jelen életünkre.

Nem óhajtanék semmiféle szakértői szerepbe beletévedni, és egyébként sem nem árt némi iróniával kezelni a mindennapi dolgokat. Még akkor is, ha nem igazán tudunk mosolyogni a világ ez idő tájt érzékelhető történésein, miként a magyarországi eseményeken sem. Ám lássuk be, végtére is nem történt semmi. Mindössze annyi, ami nem lephet meg bennünket, mert már régóta tapasztalhatjuk, hogy a tisztesség, a becsület, az úri modor, a másik ember, netán egy másik ország tisztelete, no meg a valódi hazaszeretet kihaló félben van a mi kis európai világunkban, a karriervágy viszont igencsak megmutatkozik. Még akkor is, ha mindenki számára látható, hogy a vágy és az alkalmasság két különböző dolog, s ez bizony ártalmas is lehet egy-egy közösség, akár ország életét illetően. Mint oly sok más erkölcsi kívánalom hiánya is.

A szerző újságíró

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
