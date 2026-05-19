Egyszeri kisiklás vagy válságban a Fradi modellje?

A Fradinál Borbély Balázs két dolgot is láthatott: hogyan kell és hogyan nem kell csinálni. Láthatta a nagy klub működését, a professzionális közeget, az eredménykényszert, de azt is, milyen nehezen jutnak el a fiatal magyar játékosok az első csapatig. Azok a futballisták, akiket egy utánpótlásedző éveken át nevel, a felnőttcsapat küszöbén gyakran eltűnnek: Soroksár, Fradi II, kölcsön, visszatérés, újabb kölcsön, majd távozás. Győrben Borbély mintha éppen ennek az ellenkezőjét próbálta volna megvalósítani: nem tökéletesen, nem romantikusan, de eredményesen.

A Ferencvárosnál papíron minden adott volt. Van akadémiai háttér, NB III-as második csapat, NB II-es partnerklub Soroksáron, pénz, presztízs, európai kirakat. Mégis kevés magyar fiatalból lett tartósan meghatározó Fradi-játékos. Szerető Krisztofer, Szánthó Regő, Baráth Péter, Csonka András, Csontos Dominik, Csernik Kornél, Kundrák Norbert vagy Katona Bálint története különböző, de a minta hasonló: a Fradinál nem tudtak gyökeret ereszteni, pedig Szánthó és Baráth esetében nem állíthatjuk, hogy ne lett volna meg az ehhez szükséges adottság.

Talán az övékénél is beszédesebb három további pályaív. Tóth Alex esete éppenséggel a Fradi–Soroksár együttműködés életképességét is bizonyíthatná, csak éppen ha Robbie Keane éles szemmel nem szúrja ki a tehetségét, Tóth Alex talán örökre belesüpped a másodosztályú magyar valóságba. Lisztes Krisztiánt példásan menedzselték, valóban berobbant, gólokat szerzett, megugrott a piaci értéke, ám mintha nem hitt volna igazán a Fradiban, amint tehette, „elszökött” külföldre. Ma már tudjuk, túl korai és túl nagy ugrás volt az Eintracht Frankfurt, Lisztes két év múltán hátrébb tart, mint amikor távozott. Gruber Zsombor a harmadik figyelmeztető példa. Válogatott kerettag, tehetséges, modern támadó, akiben van dinamika és fantázia, a Fradiban mégis inkább peremember, mint meghatározó játékos.