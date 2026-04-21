Csipes Tamara mire vár? A legeredményesebb női kajakos Los Angelesben ismét bizonyítana

Hosszú éveken át női kajak egyes ötszáz méteren volt a legsűrűbb mezőny a kajak-kenu-válogatón, még az is megesett, hogy olimpiai és sokszoros világbajnokok a döntőbe sem jutottak be. A ma kezdődő hazai erőpróbán lényegében két főre szűkíthető az esélyesek köre – Csikós Zsóka vagy Gazsó Dorka –, éppen ezért okkal merül fel, miért nem indul Csipes Tamara és Kozák Danuta, hiszen hivatalosan egyikük sem jelentette be a visszavonulását. A nemzetközi szereplésre, mindenekelőtt a világbajnokságra gondolva érdekesség, hogy a 2027-es idényt a sportág legeredményesebb alakja, a kilencszeres olimpiai bajnok, Lisa Carrington is kihagyja, de ő deklaráltan ott szeretne lenni Los Angelesben.

Novák Miklós
2026. 04. 21. 5:17
Vajon látjuk-e még versenyezni Csipes Tamarát? Fotó: Árvai Károly
Csipes Tamara legutóbb a párizsi olimpián versenyzett, ahol két ezüst- (K-1 és K-2 500 m), valamint egy bronzérmet (K-4 500) szerzett, Kozák Danuta már az olimpiára sem jutott ki. Csipes Tamara 2024 őszén képlékenyen beszélt a jövőjéről. Azt megerősítette, hogy a 2025-ös évet kihagyja (így is történt), a Los Angeles-i olimpiát túl távolinak érezte, inkább azt tartotta valószínűnek, hogy ha még versenyez, akkor inkább 2026-ban.

Csipes Tamara a párizsi olimpián két ezüst- és egy bronzérmet szerzett, idén sem versenyez, nem indul a válogatón. Lisa Carrington Párizsban három arannyal tarolt Fotó: Csudai Sándor

Nos, idén mégsem tér vissza, de Tóth Dávid szövetségi kapitány szerint nem kizárt, hogy 2027-ben újra nekidurálja magát. Kozák Danuta a Csipes Ferenccel elfajult ügye, majd a kudarcos válogatóverseny óta – egyesben csak hatodik lett – kerüli a nyilvánosságot, a sportág berkein belül nem számolnak a visszatérésével. 

Csipes Tamara ősszel dönt a folytatásról

– Egy visszatérés előtt legalább hat hónappal jelezni kell, ha valaki versenyezni szeretne. Ezek alapján azt mondhatom, hogy Kozák Danuta az idén várhatóan nem fog versenyezni. Tamara pedig azt mondta, hogy az idei évet csak edzéssel akarja tölteni, de versenyezni nem szeretne. Ősszel hoz döntést, és akkor vagy nekirugaszkodik az előtte álló másfél-két évnek, vagy nem – Tóth Dávid így fogalmazott a két klasszisról az Inforádió érdeklődésére.

Csipes Tamara és Kozák Danuta távollétében a nemzetközi elitbe tavaly három Európa-bajnoki, valamint egy vb-arannyal berobbanó, az Év sportolója választáson második Csikós Zsóka, valamint a négyessel már 2019-ben világbajnok, tavaly sérüléssel bajlódó Gazsó Dorka csatájára lehet számítani női K-1 500-on.

Persze az olimpiai kvalifikáció szempontjából ebben a ciklusban is a négyesnek van kiemelt szerepe. Csipes Tamara az ősszel nyilván annak ismeretében dönt majd a folytatásról, hogy a magyarok hogyan szerepelnek a világbajnokságon, összeállhat-e ütőképes csapathajó, aminek a felkészítésében akár az édesapja, Csipes Ferenc is szerepet vállalhat.

 

Lisa Carrington Birgit Fischert is lepipálhatja

A női kajakkal kapcsolatban érdekesség, hogy az elmúlt évek egyeduralkodója, Lisa Carrington babát vár, ezért idén ő sem versenyez, de Los Angelesben szeretne ismét ott lenni. Carrington jelenleg nyolc aranyéremmel, Birgit Fischerrel holtversenyben a kajak-kenu történetének legeredményesebb alakja, s noha Csipes Tamarához hasonlóan már 36 éves, éppen Birgit Fischer példája mutatja, kajak-kenuban túl a negyvenen sem lehetetlen győzni.

Rekord mezőny férfi K-1-500-on

Férfi kajakban több nagy csata várható a megszokott helyszínen, a szegedi Maty-éren kezdődő kajak-kenu-válogatóversenyen. Az olimpiai műsorban is szereplő „királyi” számnak, a K-1 1000 méternek a legnagyobb a rangja, ami itthon idén is Kopasz Bálint és Varga Ádám külön versenyének ígérkezik.

Az ötszáz egyes már a londoni játékok óta nem olimpiai szám, ezen a távon mégis nagyobb csata várható, mint ezer méteren, hiszen Tóth Dávid alapvetően az itt elért eredmény alapján állítja össze a válogatott keretet. 

Ennek megfelelően rengetegen, hatvanhárman neveztek, Kopasz és Varga mellett a tavalyi pihenő után visszatérő Tótka Sándor, aztán Nádas Bence, Kurucz Levente, a sprinter Csizmadia Kolos, valamint a tavalyi vb-ezüstérmes négyes tagjai, Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor.

K-2 500-on – ami olimpiai szám – a tavaly Kurucz Leventével világbajnok Nádas ismét Tótka Sándorral állt rajthoz, Kopasz Bálint végül, miként megírtuk, az eredeti tervekkel szemben mégsem indul Opavszky Márkkal, inkább a szóló számokra összpontosít. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

