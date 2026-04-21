Csipes Tamara mire vár? A legeredményesebb női kajakos Los Angelesben ismét bizonyítana

Csipes Tamara legutóbb a párizsi olimpián versenyzett, ahol két ezüst- (K-1 és K-2 500 m), valamint egy bronzérmet (K-4 500) szerzett, Kozák Danuta már az olimpiára sem jutott ki. Csipes Tamara 2024 őszén képlékenyen beszélt a jövőjéről. Azt megerősítette, hogy a 2025-ös évet kihagyja (így is történt), a Los Angeles-i olimpiát túl távolinak érezte, inkább azt tartotta valószínűnek, hogy ha még versenyez, akkor inkább 2026-ban.

Csipes Tamara a párizsi olimpián két ezüst- és egy bronzérmet szerzett, idén sem versenyez, nem indul a válogatón. Lisa Carrington Párizsban három arannyal tarolt

Nos, idén mégsem tér vissza, de Tóth Dávid szövetségi kapitány szerint nem kizárt, hogy 2027-ben újra nekidurálja magát. Kozák Danuta a Csipes Ferenccel elfajult ügye, majd a kudarcos válogatóverseny óta – egyesben csak hatodik lett – kerüli a nyilvánosságot, a sportág berkein belül nem számolnak a visszatérésével.

Csipes Tamara ősszel dönt a folytatásról

– Egy visszatérés előtt legalább hat hónappal jelezni kell, ha valaki versenyezni szeretne. Ezek alapján azt mondhatom, hogy Kozák Danuta az idén várhatóan nem fog versenyezni. Tamara pedig azt mondta, hogy az idei évet csak edzéssel akarja tölteni, de versenyezni nem szeretne. Ősszel hoz döntést, és akkor vagy nekirugaszkodik az előtte álló másfél-két évnek, vagy nem – Tóth Dávid így fogalmazott a két klasszisról az Inforádió érdeklődésére.

Csipes Tamara és Kozák Danuta távollétében a nemzetközi elitbe tavaly három Európa-bajnoki, valamint egy vb-arannyal berobbanó, az Év sportolója választáson második Csikós Zsóka, valamint a négyessel már 2019-ben világbajnok, tavaly sérüléssel bajlódó Gazsó Dorka csatájára lehet számítani női K-1 500-on.

Persze az olimpiai kvalifikáció szempontjából ebben a ciklusban is a négyesnek van kiemelt szerepe. Csipes Tamara az ősszel nyilván annak ismeretében dönt majd a folytatásról, hogy a magyarok hogyan szerepelnek a világbajnokságon, összeállhat-e ütőképes csapathajó, aminek a felkészítésében akár az édesapja, Csipes Ferenc is szerepet vállalhat.

Lisa Carrington Birgit Fischert is lepipálhatja

A női kajakkal kapcsolatban érdekesség, hogy az elmúlt évek egyeduralkodója, Lisa Carrington babát vár, ezért idén ő sem versenyez, de Los Angelesben szeretne ismét ott lenni. Carrington jelenleg nyolc aranyéremmel, Birgit Fischerrel holtversenyben a kajak-kenu történetének legeredményesebb alakja, s noha Csipes Tamarához hasonlóan már 36 éves, éppen Birgit Fischer példája mutatja, kajak-kenuban túl a negyvenen sem lehetetlen győzni.