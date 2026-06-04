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Itt a fordulat: Európa Putyinnal tárgyalna

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A Bloomberg által idézett források szerint Ukrajna legfontosabb európai szövetségesei – Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság – Kijevvel együtt azon dolgoznak, hogy Oroszországot jobban bevonják a háború lezárását célzó tárgyalásokba. Bár az Egyesült Államok vezette egyeztetések elakadtak, az orosz hadsereg továbbra is jelentős veszteségeket szenved a fronton, ami az európai vezetők szerint új lehetőséget teremthet Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz ültetésére. A cél, hogy még a tél előtt előrelépés történjen, az azonban korántsem biztos, hogy az orosz elnök hajlandó lesz tárgyalni az európai vezetőkkel.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 12:25
A cél, hogy még a tél előtt előrelépés történjen Forrás: AFP
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A források szerint az Egyesült Államok vezette tárgyalások ugyan elakadtak, de az orosz hadsereg továbbra is jelentős veszteségeket szenved a fronton. 

Emiatt Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság úgy látja, hogy esély nyílhat Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz ültetésére.

A Kremlre nehezedő nyomást az is növeli, hogy az ukrán drónok egyre mélyebben csapnak le orosz területen, ráadásul a Boomberg forrásai szerint az orosz eliten belül is nő az elégedetlenség Putyin háborújával. A szövetségesek célja, hogy még a tél előtt előrelépést érjenek el a tárgyalásokban. Attól tartanak, hogy Oroszország a hideg hónapokban ismét fokozhatja a civilek és az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, hogy megtörje az ukránok ellenállását. A források hangsúlyozták, hogy az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokról végső soron Volodimir Zelenszkij dönt. 

Az európai országok nem akarnak olyan stratégiát rákényszeríteni az ukrán elnökre, amelyet ő nem támogat.

A források szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a következő napokban Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztet. Az azonban korántsem biztos, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó lenne tárgyalni az európai vezetőkkel. Az orosz elnök korábban többször is azzal vádolta őket, hogy támogatják az Ukrajna által Oroszország területén végrehajtott támadásokat.

Miközben Donald Trump amerikai elnök háttérbe szorította az ukrajnai tárgyalásokat, hogy a közel-keleti konfliktusra összpontosítson, Putyin továbbra is Washingtont tekinti a legfontosabb partnernek egy olyan megállapodás eléréséhez, amely megfelelne Oroszország Ukrajnával kapcsolatos követeléseinek.

A teljes jogú tagság ugyanakkor továbbra is távoli cél Ukrajna számára
Az európai országok nem akarnak olyan stratégiát rákényszeríteni az ukrán elnökre, amelyet ő nem támogat Fotó: AFP

Putyin bevonásán dolgoznak az európai szövetségesek

A források szerint az európai szövetségesek már egy ideje tárgyalnak arról, hogyan lehetne közvetlen egyeztetéseket indítani a felek között. Vlagyimir Putyin pénteken, Kazahsztánban újságíróknak nyilatkozva nem zárta ki ennek lehetőségét.

Csak rajtunk múlik, hogy a mai nyugat-európai politikában ezzel vagy egy másik szereplővel találkozunk-e

– mondta az orosz elnök. Hozzátette: egyelőre nem kapott konkrét javaslatot, ezért még kérdéses, hogy sor kerül-e találkozóra, és hogy az orosz fél mennyire tartja megbízható partnernek az adott politikust.

Zelenszkij riadót fújt

Mint arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Ukrajnának sürgősen további Patriot-rendszerekre és más légvédelmi eszközökre van szüksége. Az ukrán elnök a múlt hónapban azt is kijelentette, hogy 

Európának nagyobb szerepet kellene vállalnia a béketárgyalásokban.

Zelenszkij többször is arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a nyomást Moszkván – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

Az Oroszországgal való egyeztetések ellenzői – köztük az úgynevezett E3-csoport egyes tisztviselői – szerint ugyanakkor még nem jött el az ideje az új tárgyalásoknak. Azzal érvelnek, hogy Putyin továbbra sem mutat valódi hajlandóságot a kompromisszumra, és olyan követeléseket támaszt, amelyek között az is szerepel, hogy Ukrajna adjon át olyan területeket, amelyeket Oroszország jelenleg nem tart megszállás alatt. A tárgyalások ellenzői szerint Kijev szövetségeseinek most inkább arra kellene összpontosítaniuk, hogy biztosítsák Ukrajna számára a szükséges fegyvereket, miközben további szankciókkal növelik a nyomást a Kremlen. 

A Financial Post arról írt, hogy az orosz pénzügyminisztérium és a jegybank vezető tisztviselői figyelmeztették Putyint: a háborús kiadások egyre nehezebben fenntarthatók. Az orosz elnök azonban kitartott a védelmi költségvetés mellett, és más területeken rendelt el megszorításokat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

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