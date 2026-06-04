Itt a fordulat: Európa Putyinnal tárgyalna

A források szerint az Egyesült Államok vezette tárgyalások ugyan elakadtak, de az orosz hadsereg továbbra is jelentős veszteségeket szenved a fronton.

Emiatt Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság úgy látja, hogy esély nyílhat Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz ültetésére.

A Kremlre nehezedő nyomást az is növeli, hogy az ukrán drónok egyre mélyebben csapnak le orosz területen, ráadásul a Boomberg forrásai szerint az orosz eliten belül is nő az elégedetlenség Putyin háborújával. A szövetségesek célja, hogy még a tél előtt előrelépést érjenek el a tárgyalásokban. Attól tartanak, hogy Oroszország a hideg hónapokban ismét fokozhatja a civilek és az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, hogy megtörje az ukránok ellenállását. A források hangsúlyozták, hogy az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokról végső soron Volodimir Zelenszkij dönt.

Az európai országok nem akarnak olyan stratégiát rákényszeríteni az ukrán elnökre, amelyet ő nem támogat.

A források szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a következő napokban Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztet. Az azonban korántsem biztos, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó lenne tárgyalni az európai vezetőkkel. Az orosz elnök korábban többször is azzal vádolta őket, hogy támogatják az Ukrajna által Oroszország területén végrehajtott támadásokat.