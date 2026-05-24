Medvegyev könyörtelen megtorlást ígér

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök a Telegramon azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt és az ukrán vezetést, hogy szándékosan hajtották végre „a terrortámadást” gyermekek ellen, hogy ezzel kemény orosz válaszcsapásokat provokáljanak ki. Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint

Kijevnek érdeke, hogy tömeges orosz csapások érjék az ukrán fővárost, mert így könnyebben kérhet további pénzügyi és katonai támogatást a Nyugattól, valamint könnyebben igazolhatja saját lépéseit.

Medvegyev hangsúlyozta, hogy Oroszországnak továbbra is erőteljes csapásokat kell mérnie Ukrajnára, mert állítása szerint az ukrán főváros jelképeinek lerombolása és a pusztítás demoralizálhatja az ellenséget.