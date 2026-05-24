Medvegyev könyörtelen megtorlást ígért az ukránoknak, drogos szörnyetegnek nevezte Zelenszkijt + videó

Befejeződött a kutatás a véres ukrán támadás helyszínén. A hivatalos közlés szerint huszonegyre emelkedett a sztarobelszki kollégiumot ért ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Moszkvában már az újabb megtorló lépéseket tervezik, Dmitrij Medvegyev sem hagyta szó nélkül a történteket. A volt elnök könyörtelen megtorlást ígért.

2026. 05. 24. 11:07
Készül az orosz válaszcsapás Forrás: AFP
Medvegyev könyörtelen megtorlást ígér

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök a Telegramon azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt és az ukrán vezetést, hogy szándékosan hajtották végre „a terrortámadást” gyermekek ellen, hogy ezzel kemény orosz válaszcsapásokat provokáljanak ki. Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint 

Kijevnek érdeke, hogy tömeges orosz csapások érjék az ukrán fővárost, mert így könnyebben kérhet további pénzügyi és katonai támogatást a Nyugattól, valamint könnyebben igazolhatja saját lépéseit.

Medvegyev hangsúlyozta, hogy Oroszországnak továbbra is erőteljes csapásokat kell mérnie Ukrajnára, mert állítása szerint az ukrán főváros jelképeinek lerombolása és a pusztítás demoralizálhatja az ellenséget.

Az ENSZ rendkívüli ülést hívott össze

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést hívott össze Oroszország kérésére a sztarobelszki főiskolát ért támadás ügyében – írta a Sztrana

Moszkva Ukrajnát tette felelőssé a történtekért, Vlagyimir Putyin pedig megtorlást helyezett kilátásba. 

Az ukrán vezérkar ugyanakkor azt állította, hogy nem az oktatási intézmény volt a célpont, bár a Starobelszk elleni műveletet elismerték. A BT ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-képviselő arról beszélt, hogy szerinte a támadás célzott akció volt. 

Állítása szerint az ilyen műveleteket a NATO-országok által szállított nagy hatótávolságú fegyverekkel hajtják végre, külföldi szakemberek technikai támogatásával.

Ukrán dróntámadás érte Oroszország belső területeit is. Május 23-án robbanásokról számoltak be a Permi határterületen található Gubaha városából – írta az Exilenova+. A célpont a Metafrax vállalat AKM nevű vegyipari üzeme volt. Dmitrij Mahonin, a Permi határterület kormányzója Telegram-csatornáján megerősítette a támadást és közölte, hogy a drónok egy részét lelőtték még a becsapódás előtt. 

Temetési menet, vegyipari üzem és olajterminál is célkeresztbe került

Sorra érkeznek a hírek arról, hogy folytatódhatnak a béketárgyalások, a harcok azonban a hétvégén sem csillapodtak. Szombaton egy orosz drón csapódott be Szumi külvárosában, ahol épp egy temetési menet zajlott, Novorosszijszkban pedig tűz ütött ki egy olajterminálnál.

Brüsszel elszámoltatást vár Kijevtől

Az európai vezetők egyre erőteljesebben sürgetik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tárják fel a legfelsőbb politikai köröket érintő korrupciós ügyeket. A német Die Zeit szerint az is befolyásolhatja Ukrajna uniós csatlakozási esélyeit, hogyan kezeli Kijev a korrupciós botrányokat és a jogállamisági reformokat.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Megérkezett Putyin válasza, Kijevben hatalmas a pusztítás + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
