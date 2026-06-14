Élj és dolgozz közel a tűzhöz, a karrierlehetőségek kapujában, Székesfehérváron!

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Székesfehérvár nem egyszerűen „Budapesthez közeli” város, hanem olyan központ, ahol a két város között működő napi mozgás természetes. Akinek Fehérváron van munkája, de Budapesten intéz dolgot, vagy épp fordítva, az erre a vonalra ma már komolyan támaszkodhat. A közlekedési háttér így nem mellékszál, hanem a karriertervezés része.

Hogy alakulnak a fizetések a székesfehérvári régióban a fővároshoz és vidékhez viszonyítva?

Ha a bruttó-nettó átlagkereseteket és a mediánbéreket vizsgáljuk, a közép-dunántúli régió, és azon belül különösen Székesfehérvár hagyományosan az országos rangsor élvonalában foglal helyet, közvetlenül a főváros mögött. A helyi tőkeerős multinacionális vállalatok és a hozzájuk kapcsolódó beszállítói láncok közötti éles munkaerő-piaci verseny az elmúlt években olyan bérfelzárkózási spirált indított el, amely radikálisan megemelte a juttatási csomagok reálértékét.

Bár a nominális alapbérek bizonyos szektorokban még hajszálnyival elmaradnak a budapesti csúcsoktól, a képletet a megélhetési és lakhatási költségek oldaláról kell megvizsgálni a teljes igazsághoz. Az ingatlanárak, a bérleti díjak és a mindennapi szolgáltatások költségei lényegesen mérsékeltebbek, mint a túlárazott fővárosi piacokon. Ennek eredményeképpen a fizetések vásárlóereje – azaz, hogy a hó végén mennyi tiszta megtakarítás marad a családi kasszában – sok esetben kifejezetten kedvezőbb életminőséget tesz lehetővé, mint amit ugyanaz a pozíció Budapesten nyújtani tudna.

Milyen élni Székesfehérváron? Akkor már miért nem Budapest?

Joggal merül fel a kérdés, a válasz pedig az emberléptékűség és a stresszmentes életminőség fogalmában rejlik. Itt a napi logisztika nem a végeláthatatlan, lélekölő forgalmi dugókban való ücsörgésről szól: az iskolák, a munkahelyek, a Bregyó-közi Sportcentrum vagy a történelmi Bory-vár szinte bárhonnan percek alatt, akár egy frissítő sétával vagy kerékpározással is elérhető.