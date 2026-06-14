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Trump új diplomáciai eszköze: az UFC

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A Fehér Házban rendezett UFC-gála nem csupán sporttörténeti különlegesség. Donald Trump és szövetségese, Dana White olyan eseményre készül Washingtonban, amelynek az amerikai vezetés szerint diplomáciai jelentősége is lehet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 21:30
Minden készen áll a Fehér Házban rendezett UFC-gálára Fotó: AFP
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Az eseményre mintegy 4300 meghívott vendéget várnak, míg további több tízezer szurkoló egy közeli rajongói zónában követheti az összecsapásokat. A főmérkőzésen a grúz–spanyol Ilia Topuria és az amerikai Justin Gaethje lép ketrecbe.

A rendezvény azonban nem csupán sporteseményként kap kiemelt figyelmet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az UFC az Egyesült Államok nemzetközi befolyásának egyik fontos eszközévé vált. A tárcavezető egy olyan együttműködés elindítását is bejelentette, amelynek célja, hogy a szervezetet diplomáciai kapcsolatok építésére is felhasználják.

Az esemény ugyanakkor politikai vitákat is kiváltott. Két virginiai lakos jogi úton próbálta megakadályozni a gála megrendezését, arra hivatkozva, hogy Donald Trump és Dana White szoros kapcsolata összeférhetetlenségi aggályokat vet fel. A bíróság azonban elutasította a sürgősségi kérelmet, így a rendezvény megtartásának nincs jogi akadálya.

A Reuters/Ipsos felmérése szerint az amerikai közvélemény megosztott a kérdésben: a válaszadók jelentős része nem tartja helyénvalónak, hogy UFC-gálát rendezzenek a Fehér Házban. A Trump-adminisztráció számára azonban az esemény jóval többet jelent egy sporteseménynél: Washington új utakat keres arra, miként erősítheti globális befolyását a kulturális és szórakoztatóipari eszközök segítségével – írja a BBC.

Donald Trump a Fehér Házban rendezett történelmi UFC-gála napján ünnepli 80. születésnapját, amely alkalmából Orbán Viktor is jókívánságait fejezte ki az amerikai elnöknek. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Az elnökségek jönnek-mennek, de kevés elnök hagyott olyan maradandó nyomot az Egyesült Államokban, mint ön.”

Orbán Viktor egyúttal további sikereket kívánt Trumpnak, hangsúlyozva: „Bárcsak tovább bővülne eredményeinek listája, és akik kételkedtek önben, azokról újra és újra bebizonyosodna, hogy tévednek.” A Fidesz elnöke zárásként a legjobbakat kívánta az amerikai elnöknek.

Borítókép: Minden készen áll a Fehér Házban rendezett UFC-gálára (Fotó: AFP)

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