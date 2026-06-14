Trump új diplomáciai eszköze: az UFC

Az eseményre mintegy 4300 meghívott vendéget várnak, míg további több tízezer szurkoló egy közeli rajongói zónában követheti az összecsapásokat. A főmérkőzésen a grúz–spanyol Ilia Topuria és az amerikai Justin Gaethje lép ketrecbe.

A rendezvény azonban nem csupán sporteseményként kap kiemelt figyelmet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az UFC az Egyesült Államok nemzetközi befolyásának egyik fontos eszközévé vált. A tárcavezető egy olyan együttműködés elindítását is bejelentette, amelynek célja, hogy a szervezetet diplomáciai kapcsolatok építésére is felhasználják.

Az esemény ugyanakkor politikai vitákat is kiváltott. Két virginiai lakos jogi úton próbálta megakadályozni a gála megrendezését, arra hivatkozva, hogy Donald Trump és Dana White szoros kapcsolata összeférhetetlenségi aggályokat vet fel. A bíróság azonban elutasította a sürgősségi kérelmet, így a rendezvény megtartásának nincs jogi akadálya.

A Reuters/Ipsos felmérése szerint az amerikai közvélemény megosztott a kérdésben: a válaszadók jelentős része nem tartja helyénvalónak, hogy UFC-gálát rendezzenek a Fehér Házban. A Trump-adminisztráció számára azonban az esemény jóval többet jelent egy sporteseménynél: Washington új utakat keres arra, miként erősítheti globális befolyását a kulturális és szórakoztatóipari eszközök segítségével – írja a BBC.