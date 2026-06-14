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Trump szerint végre eljöhet a béke

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Az amerikai elnök már többször jelezte, hogy hamarosan vége lehet az iráni háborúnak. Donald Trump közösségi oldalán jelentette be, hogy vasárnap aláírják a felek a megállapodást, a Hormuzi-szoros pedig azonnal megnyílik majd.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 7:51
Fotó: KENT NISHIMURA Forrás: AFP
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Teherán azonban továbbra is disszonáns kommunikációt folytat, miután az iráni média leginkább a hatvan napos tűzszünetet biztosító egyetértési megállapodás folytatásaként prezentálja a közelgő aláírást, amely nem egyenlő a konfliktus lezárásával. 

A bejelentés egy viharos, diplomáciai és szórványos konfliktusokkal tarkított hetet zár le, aminek következtében az amerikai elnök egyszerre bizakodó és gyakran pesszimista a hamarosan létrejövő megállapodással kapcsolatban.

Csütörtökön Trump lemondta a tervezett Irán elleni csapásokat, a Truth Socialon pedig arról írt, hogy a megbeszéléseket „az iráni vezetés legmagasabb szintjére vitték és jóváhagyták” – ami hatalmas fordulat a mindössze néhány órával korábbi állapothoz képest, amikor azzal fenyegetőzött, hogy „ma este nagyon kemény” csapást mér az országra, és nyilvánosan mérlegelte Kharg-sziget, az ország legfontosabb olajexport-központja elleni fellépést.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

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