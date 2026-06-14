Trump szerint végre eljöhet a béke

Teherán azonban továbbra is disszonáns kommunikációt folytat, miután az iráni média leginkább a hatvan napos tűzszünetet biztosító egyetértési megállapodás folytatásaként prezentálja a közelgő aláírást, amely nem egyenlő a konfliktus lezárásával.
A bejelentés egy viharos, diplomáciai és szórványos konfliktusokkal tarkított hetet zár le, aminek következtében az amerikai elnök egyszerre bizakodó és gyakran pesszimista a hamarosan létrejövő megállapodással kapcsolatban.
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