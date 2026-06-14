Trump szerint végre eljöhet a béke

Csütörtökön Trump lemondta a tervezett Irán elleni csapásokat, a Truth Socialon pedig arról írt, hogy a megbeszéléseket „az iráni vezetés legmagasabb szintjére vitték és jóváhagyták” – ami hatalmas fordulat a mindössze néhány órával korábbi állapothoz képest, amikor azzal fenyegetőzött, hogy „ma este nagyon kemény” csapást mér az országra, és nyilvánosan mérlegelte Kharg-sziget, az ország legfontosabb olajexport-központja elleni fellépést.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)