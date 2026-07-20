Az iráni Forradalmi Gárda leckét ígért, az iráni külügyminisztérium inkább tárgyalna
Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn „felejthetetlen leckét” ígért az Egyesült Államoknak, hivatalos nyilatkozatban közölve Modzstaba Hamenei ajatollah üzenetét kötelező parancsnak, isteni szövetségnek és világos ütemtervnek nevezte. Teherán azonban ezzel egyidejűleg jelezte, hogy a tárgyalásokhoz való visszatérés továbbra is lehetséges, ha nemzeti érdekeit tiszteletben tartják.
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