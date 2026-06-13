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Rejtélyes számok jelentek meg Washingtonban

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Donald Trump amerikai elnök hamarosan születésnapját ünnepli, ennek részeként pedig egy UFC-mérkőzést is tartanak majd. Washingtonban valaki a rendezvény helyszínéül szolgáló National Mall füvébe a 8647-es számot véste, amit a hatóságok direkt fenyegetésként értékelnek az elnökre nézve.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 19:42
Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A jelenlegi kormányzat ráadásul nem először találkozik ezzel a kódolt üzenettel, hiszen áprilisban az igazságügyi minisztérium vádat emelt James Comey volt FBI-igazgató ellen azzal a váddal, hogy megfenyegette az elnököt, miután egy Instagram-képet tett közzé, amelyen a számok kagylóból voltak kiírva.

Davis Ingle, a Fehér Ház szóvivője a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy „mindenkit, aki politikai erőszakban vagy merényletkultúrában vesz részt, vagy azt támogatja, a lehető legszigorúbban el kell ítélni”.

 

A fenyegetést nem véletlenül veszik nagyon komolyan a hatóságok. Donald Trump ellen már több merényletet kíséreltek meg. A legutóbbi alig néhány hónapja történt a fehér házi tudósítók gálavacsoráján, ahol egy fegyveres áttört a biztonsági lezáráson és több lövést is leadott. 

Borítókép: Kertészek dolgoznak a számok eltüntetésén Washingtonban  (Fotó: AFP)

 

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