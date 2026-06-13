Rejtélyes számok jelentek meg Washingtonban

A jelenlegi kormányzat ráadásul nem először találkozik ezzel a kódolt üzenettel, hiszen áprilisban az igazságügyi minisztérium vádat emelt James Comey volt FBI-igazgató ellen azzal a váddal, hogy megfenyegette az elnököt, miután egy Instagram-képet tett közzé, amelyen a számok kagylóból voltak kiírva.

Davis Ingle, a Fehér Ház szóvivője a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy „mindenkit, aki politikai erőszakban vagy merényletkultúrában vesz részt, vagy azt támogatja, a lehető legszigorúbban el kell ítélni”.