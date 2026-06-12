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Trump szerint vége, Teherán szerint nem

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Nemrég az amerikai elnök többször is megfenyegette Iránt, azonban csütörtökön bejelentette, hogy sikerült lezárni a konfliktus. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy a megállapodást hamarosan aláírhatják, Teherán azonban másképp vélekedik.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 15:10
Fotó: ALEX WONG Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Emellett nemrég Teherán reagált az amerikai elnök kijelentéseire is a megállapodás kapcsán. Eszmáil Bagai, a külügyminisztérium szóvivője nemrég ugyanis tagadta, hogy lezárult volna a konfliktus. „Még nem jutottunk végleges döntésre ebben az ügyben” – fogalmazott a szóvivő a hírek kapcsán. Bagai egyúttal jelezte, hogy Irán továbbra sem fog engedni a vörös vonalakból, ahogy az ország számára elfogadhatatlan kompromisszumokat sem fog megkötni. 

 

A konfliktus és annak globális hatása várhatóan kulcsfontosságú téma lesz a jövő heti, Évian-les-Bains-ben (Franciaország) megrendezésre kerülő G7-csúcstalálkozón. 

Trump ráadásul azt sugallta, hogy a háborút lezáró békeszerződést a hétvégén egy európai ünnepségen írhatják alá, amire kiváló alakalom lehet a G7-csúcstalálkozó. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

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