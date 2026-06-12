Trump szerint vége, Teherán szerint nem

Emellett nemrég Teherán reagált az amerikai elnök kijelentéseire is a megállapodás kapcsán. Eszmáil Bagai, a külügyminisztérium szóvivője nemrég ugyanis tagadta, hogy lezárult volna a konfliktus. „Még nem jutottunk végleges döntésre ebben az ügyben” – fogalmazott a szóvivő a hírek kapcsán. Bagai egyúttal jelezte, hogy Irán továbbra sem fog engedni a vörös vonalakból, ahogy az ország számára elfogadhatatlan kompromisszumokat sem fog megkötni.