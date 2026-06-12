Kiszivárogtak a részletek Trump béketervéről, így lehet vége a háborúnak

A dokumentum a tűzszünetet is hatvan nappal meghosszabbítaná, beleértve Libanont is. Ez idő alatt nukleáris tárgyalásokat tartanának.

A tervezet szerint Irán vállalásokat tenne nukleáris programjával kapcsolatban, mindenekelőtt azt, hogy nem szerez atomfegyvert, és rendezi a dúsított uránkészlete körüli vitát.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint az egyik lehetséges megoldás az lehet, hogy Irán a saját területén, ENSZ-ellenőrök felügyelete mellett hígítaná vissza a magas dúsítású uránt. Az iráni nukleáris programot érintő konkrét lépések azonban csak egy második, részletesebb megállapodás esetén valósulnának meg.