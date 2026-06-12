TrumpIrántűzszünetHormuzi-szoros

Kiszivárogtak a részletek Trump béketervéről, így lehet vége a háborúnak

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Donald Trump szerint napokon belül aláírhatják azt az amerikai–iráni egyetértési megállapodást, amely hatvan nappal meghosszabbítaná a tűzszünetet, megnyitná a Hormuzi-szorost a nemzetközi hajóforgalom előtt, és új lendületet adhatna az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásoknak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 10:37
Füst száll fel 2026. június 11-én a dél-libanoni Nabatieh városából (Fotó: AFP)
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A tervezet egyik legfontosabb pontja a Hormuzi-szoros azonnali, díjmentes megnyitása. A megállapodás szerint a hajóforgalomnak harminc napon belül vissza kellene térnie a háború előtti szintre. Cserébe az Egyesült Államok feloldaná a blokádot, és feltételekhez kötött szankciókönnyítést biztosítana Iránnak.

Amerikai tisztviselők korábban azt közölték, hogy a szoros megnyitása után Irán hatvannapos ideiglenes szankciómentességet kaphatna, amely lehetővé tenné számára az olajexportot. Ez jelentős bevételt jelentene Teheránnak. A későbbi szankcióenyhítések attól függnének, hogy Irán betartja-e a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és jóhiszeműen vesz-e részt a további tárgyalásokon.

A dokumentum a tűzszünetet is hatvan nappal meghosszabbítaná, beleértve Libanont is. Ez idő alatt nukleáris tárgyalásokat tartanának. 

A tervezet szerint Irán vállalásokat tenne nukleáris programjával kapcsolatban, mindenekelőtt azt, hogy nem szerez atomfegyvert, és rendezi a dúsított uránkészlete körüli vitát.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint az egyik lehetséges megoldás az lehet, hogy Irán a saját területén, ENSZ-ellenőrök felügyelete mellett hígítaná vissza a magas dúsítású uránt. Az iráni nukleáris programot érintő konkrét lépések azonban csak egy második, részletesebb megállapodás esetén valósulnának meg.

Az iráni külügyminisztérium szerint Teherán még nem hozott végleges döntést. Ha a felek végül aláírják a megállapodást, az Iszlámábád-megállapodás nevet kapja majd.

Borítókép: A dél-libanoni Nabatieh városa (Fotó: AFP)

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