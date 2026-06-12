Kiszivárogtak a részletek Trump béketervéről, így lehet vége a háborúnak

A tervezet egyik legfontosabb pontja a Hormuzi-szoros azonnali, díjmentes megnyitása. A megállapodás szerint a hajóforgalomnak harminc napon belül vissza kellene térnie a háború előtti szintre. Cserébe az Egyesült Államok feloldaná a blokádot, és feltételekhez kötött szankciókönnyítést biztosítana Iránnak.
Amerikai tisztviselők korábban azt közölték, hogy a szoros megnyitása után Irán hatvannapos ideiglenes szankciómentességet kaphatna, amely lehetővé tenné számára az olajexportot. Ez jelentős bevételt jelentene Teheránnak. A későbbi szankcióenyhítések attól függnének, hogy Irán betartja-e a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és jóhiszeműen vesz-e részt a további tárgyalásokon.
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