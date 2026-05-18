Trump: Irán számára ketyeg az óra

Az amerikai vezetés álláspontja szerint egy atomfegyverrel rendelkező Irán elfogadhatatlan kockázatot jelentene a térség és a világ biztonságára.

Ez a keményvonalas politika azonban áldozatokkal jár. Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője a Face the Nation című műsorban elismerte, hogy az amerikaiak komoly terheket viselnek: a benzin átlagára gallononként 4,51 dollárra emelkedett, és a háború kezdete óta 45 milliárd dollárral többet költöttek üzemanyagra. Ez különösen az alacsonyabb jövedelmű családokat sújtja. Greer azonban hangsúlyozta, hogy az elnök tudatában van a gazdasági kihívásoknak, de a nemzetbiztonsági megfontolások elsőbbséget élveznek.

Tudjuk, hogy amellett, hogy alacsony benzinárakat szeretnénk, nem akarjuk, hogy gyermekeink vagy unokáink olyan világot örököljenek, ahol Iránnak atomfegyvere van; ezért az elnök minden lehetséges módon igyekszik biztosítani a megfizethetőséget – amennyire csak tudja

– fogalmazott a Greer.