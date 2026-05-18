Trump: Irán számára ketyeg az óra

Kemény üzenetet küldött a teheráni rezsimnek az amerikai elnök. Ketyeg az óra – figyelmeztette Iránt Donald Trump.

2026. 05. 18. 4:00
Az elnök határozottságát a haditengerészet tevékenysége is alátámasztja. Folytatódik az Irán elleni tengeri blokád, amelynek keretében mostanáig „81 kereskedelmi hajót irányítottak át és négyet tettek üzemképtelenné a szabályok betartásának biztosítása érdekében” – számolt be róla az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).

Az amerikai vezetés álláspontja szerint egy atomfegyverrel rendelkező Irán elfogadhatatlan kockázatot jelentene a térség és a világ biztonságára.

Ez a keményvonalas politika azonban áldozatokkal jár. Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője a Face the Nation című műsorban elismerte, hogy az amerikaiak komoly terheket viselnek: a benzin átlagára gallononként 4,51 dollárra emelkedett, és a háború kezdete óta 45 milliárd dollárral többet költöttek üzemanyagra. Ez különösen az alacsonyabb jövedelmű családokat sújtja. Greer azonban hangsúlyozta, hogy az elnök tudatában van a gazdasági kihívásoknak, de a nemzetbiztonsági megfontolások elsőbbséget élveznek.

Tudjuk, hogy amellett, hogy alacsony benzinárakat szeretnénk, nem akarjuk, hogy gyermekeink vagy unokáink olyan világot örököljenek, ahol Iránnak atomfegyvere van; ezért az elnök minden lehetséges módon igyekszik biztosítani a megfizethetőséget – amennyire csak tudja

– fogalmazott a Greer.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
