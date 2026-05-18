Az elnök határozottságát a haditengerészet tevékenysége is alátámasztja. Folytatódik az Irán elleni tengeri blokád, amelynek keretében mostanáig „81 kereskedelmi hajót irányítottak át és négyet tettek üzemképtelenné a szabályok betartásának biztosítása érdekében” – számolt be róla az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM).
Trump: Irán számára ketyeg az óra
Kemény üzenetet küldött a teheráni rezsimnek az amerikai elnök. Ketyeg az óra – figyelmeztette Iránt Donald Trump.
Az amerikai vezetés álláspontja szerint egy atomfegyverrel rendelkező Irán elfogadhatatlan kockázatot jelentene a térség és a világ biztonságára.
Ez a keményvonalas politika azonban áldozatokkal jár. Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője a Face the Nation című műsorban elismerte, hogy az amerikaiak komoly terheket viselnek: a benzin átlagára gallononként 4,51 dollárra emelkedett, és a háború kezdete óta 45 milliárd dollárral többet költöttek üzemanyagra. Ez különösen az alacsonyabb jövedelmű családokat sújtja. Greer azonban hangsúlyozta, hogy az elnök tudatában van a gazdasági kihívásoknak, de a nemzetbiztonsági megfontolások elsőbbséget élveznek.
Tudjuk, hogy amellett, hogy alacsony benzinárakat szeretnénk, nem akarjuk, hogy gyermekeink vagy unokáink olyan világot örököljenek, ahol Iránnak atomfegyvere van; ezért az elnök minden lehetséges módon igyekszik biztosítani a megfizethetőséget – amennyire csak tudja
– fogalmazott a Greer.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
