Napi körkép: brit kormányválság, amerikai csapatkivonás és új légvédelem Ukrajnának

A szóba került eszközök között van a SAMP/T rendszer is, amelyet ballisztikus rakéták elfogására fejlesztettek ki. Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij nemcsak katonai ügyekről tárgyalt. A két vezető Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is egyeztetett.

Kell-e hantavírus-világjárványtól tartanunk?

Az elmúlt napokban világszerte nagyobb figyelem irányul a hantavírusra, miután egy luxus óceánjárón kialakult fertőzésgóc miatt több ország egészségügyi hatóságai is rendkívüli megfigyelést rendeltek el. A WHO, az európai ECDC és az amerikai CDC is folyamatosan figyeli a helyzetet, miközben egyre több részlet derül ki az Andok-vírus fertőzések hátteréről.

A helyzet azért keltett nagy aggodalmat, mert az Andok-vírus az egyetlen ismert hantavírus-változat, amely emberről emberre is terjedhet. A fertőzés lappangási ideje akár hat hét is lehet, miközben a betegség halálozási aránya rendkívül magas.

A CDC legfrissebb cikke szerint ez a járvány nem olyan, mint a Covid–19-világjárvány. Az Andok-vírus nem terjed könnyen, így a világjárvány kockázata jelenleg rendkívül alacsony.