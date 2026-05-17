Napi körkép: brit kormányválság, amerikai csapatkivonás és új légvédelem Ukrajnának

Franciaország kész segíteni Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni védekezésben, utánajártunk kell-e hantavírus-világjárványtól tartanunk és írtunk arról, hogy a brit miniszterelnök már az ütemtervet készíti a lemondásához. Emellett beszámoltunk a közel-keleti háború fontos fejleményeiről és arról is, hogy Németország után Lengyelországból is csapatokat von ki az Egyesült Államok.

2026. 05. 17. 23:59
A francia elnök további segítséget ígért az ukrán elnöknek Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
A szóba került eszközök között van a SAMP/T rendszer is, amelyet ballisztikus rakéták elfogására fejlesztettek ki. Emmanuel Macron és Volodimir Zelenszkij nemcsak katonai ügyekről tárgyalt. A két vezető Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is egyeztetett.

Kell-e hantavírus-világjárványtól tartanunk?

Az elmúlt napokban világszerte nagyobb figyelem irányul a hantavírusra, miután egy luxus óceánjárón kialakult fertőzésgóc miatt több ország egészségügyi hatóságai is rendkívüli megfigyelést rendeltek el. A WHO, az európai ECDC és az amerikai CDC is folyamatosan figyeli a helyzetet, miközben egyre több részlet derül ki az Andok-vírus fertőzések hátteréről

A helyzet azért keltett nagy aggodalmat, mert az Andok-vírus az egyetlen ismert hantavírus-változat, amely emberről emberre is terjedhet. A fertőzés lappangási ideje akár hat hét is lehet, miközben a betegség halálozási aránya rendkívül magas.

A CDC legfrissebb cikke szerint ez a járvány nem olyan, mint a Covid–19-világjárvány. Az Andok-vírus nem terjed könnyen, így a világjárvány kockázata jelenleg rendkívül alacsony.

A brit miniszterelnök már az ütemtervet készíti a lemondásához

Egyre erősebb politikai nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a legutóbbi helyhatósági választásokon. Több miniszter is távozott a kabinetből, és a munkáspárti képviselők több mint húsz százaléka a kormányfő lemondását követeli. Az Express értesülései szerint Starmer azt mondta bizalmi körének, hogy hajlandó lemondani a pozíciójáról, már kiválasztotta a megfelelő időpontot a távozásra, és az ütemtervet hamarosan ismertetni fogja a nyilvánossággal.

A Munkáspárt egy névtelenséget kérő képviselője azt nyilatkozta, hogy Starmer tisztában van a politikai realitással, és felismerte, hogy a jelenlegi káosz fenntarthatatlan.

A Hezbollah taktikát váltott és filléres drónokkal támad

A terrorszervezet – tanulva az orosz–ukrán háború tapasztalataiból, stratégiát váltott és filléres alkatrészekből összeszerelt FPV (First Person View) drónokkal mér csapást nagy értékű izraeli célpontra. Hisám Dzsáber katonai elemző elmondta, hogy az FPV drónok elleni védekezés szinte lehetetlen és a Hezbollah százas nagyságrendben veti be őket katonai páncélozott járművek és egyéb izraeli célpontok ellen. Hozzátette, hogy a terrorszervezet már évek óta használ nagyméretű támadó drónokat, de az új típusú drónok alkalmazása újraírja a modern hadviselés szabályait.

Az IDF szóvivője közölte, hogy a hadsereg jelentős forrásokat különít el a védelem fejlesztésére.

Átrendeződik az amerikai jelenlét Európában

A lengyel katonai vezetés és a védelmi minisztérium szerdán a médiából értesült arról, hogy a Pentagon váratlanul megváltoztatta az amerikai csapatok Lengyelországba telepítésével kapcsolatos terveit. A döntés mintegy négyezer amerikai katonát érint, az országban pedig összesen mintegy tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg. Hasonló helyzet alakult ki Németországban is, ahonnan a korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
