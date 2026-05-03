Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van, ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.
A korábban bejelentettnél több katonát von ki Németországból az Egyesült Államok
A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Jóllehet Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban ötezer katona kivonását említette, Trump Floridában, újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt.
