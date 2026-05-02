„A lelkiismeretem nem bírta volna” – kitálalt a szövetségi kapitánnyal szembemenő magyar olimpikon

– Nekem a lelkiismeretem ezt nem bírta volna. Tartalékok álltak mögöttem, a döntőbe nagyon kevesen jutnak el, ezt nem tehettem meg, óriási dolog volt ide bekerülni. Ha nem próbálom megcsinálni a gyakorlatomat, azzal másoktól vettem volna el a lehetőséget. Én ott reggel átállítottam a fejemet, és a csapattól azt kértem, tegyünk meg mindent, hogy a térdem olyan állapotban legyen, hogy a gyakorlatot megcsináljam.

Székely Zója tényleg szembement edzője döntésével?

Székely úgy számolt, ha végig tudja csinálni a gyakorlatot, akkor pontszerző helyen végez, azaz az első hatban. A tornász hozzátette, a bemelegítés során már komoly fájdalmai voltak a korlátdöntő előtt, könnyített leugrást (egyenes testű szaltó) azonban ekkor abszolválta, ezután a csapattal nagy dilemma előtt álltak. – Volt olyan terv, hogy a könnyített leugrással hajtsam végre a gyakorlatot. El volt ültetve a fülembe a bogár, hogy ezzel lehet könnyebb lenne a leérkezés, de ott volt az is, hogy ha az eredetit meg tudom csinálni, akkor jó helyen végezhetek. Én döntöm el, hogy mit csinálok a szeren, de itt nagyon gyorsan kell meghozni a döntést.

Ugyanakkor Székely Zója igyekezte azt is kihangsúlyozni, hogy a csapattal együtt hozták meg a döntést a bemelegítés után. Ezzel szemben a szövetség az ellentétét állította.

Jól halad a rehabilitáció

– Az előzetes orvosi diagnózisok alapján, sokkal jobban állok a felépüléssel, mint ahogy azt terveztük – folytatta Székely, aki egyáltalán nem fél a visszatéréstől, mert innen a rehabilitáció alatt csakis rajta múlik, hogy mikor tér vissza. A tornász már nagyon óvatosan, de a szereken is elkezdte a gyakorlatokat, ugyanakkor ezt nem akarja elsietni, leugrásokat még nem csinálja. A továbbra is rendkívül fiatal versenyző szeme előtt már a 2028-as Los Angeles-i olimpia lebeg. Székely számára a legutóbbi ötkarikás játékok egészen káoszosra sikeredett , Kovács Zsófia sérülése miatt az akkor még csak 21 éves versenyző az olimpia alatt kapta meg a telefont, hogy csomagolhat Párizsba.

