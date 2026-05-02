Székely Zója

„A lelkiismeretem nem bírta volna” – kitálalt a szövetségi kapitánnyal szembemenő magyar olimpikon

Székely Zója tornász még a tavalyi, jakartai világbajnokságon szenvedett súlyos sérülést felemás korláton, miután az azt megelőző napon már összetettben is megsérült. A 22 éves versenyző azonban így is vállalta a döntőt, ezért azonban súlyos árat fizetett, mindkét térdét meg kellett műteni. Székely Zója most igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba, miután a sérülése után sokan azzal támadták, hogy szembement edzője döntésével, aki egy könnyített leugrást javasolt neki.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 6:05
A megsérült Székely Zóját segítik le a világbajnokságon Fotó: Mast Irham Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nekem a lelkiismeretem ezt nem bírta volna. Tartalékok álltak mögöttem, a döntőbe nagyon kevesen jutnak el, ezt nem tehettem meg, óriási dolog volt ide bekerülni. Ha nem próbálom megcsinálni a gyakorlatomat, azzal másoktól vettem volna el a lehetőséget. Én ott reggel átállítottam a fejemet, és a csapattól azt kértem, tegyünk meg mindent, hogy a térdem olyan állapotban legyen, hogy a gyakorlatot megcsináljam.

Székely Zója tényleg szembement edzője döntésével?

Székely úgy számolt, ha végig tudja csinálni a gyakorlatot, akkor pontszerző helyen végez, azaz az első hatban. A tornász hozzátette, a bemelegítés során már komoly fájdalmai voltak a korlátdöntő előtt, könnyített leugrást (egyenes testű szaltó) azonban ekkor abszolválta, ezután a csapattal nagy dilemma előtt álltak. – Volt olyan terv, hogy a könnyített leugrással hajtsam végre a gyakorlatot. El volt ültetve a fülembe a bogár, hogy ezzel lehet könnyebb lenne a leérkezés, de ott volt az is, hogy ha az eredetit meg tudom csinálni, akkor jó helyen végezhetek. Én döntöm el, hogy mit csinálok a szeren, de itt nagyon gyorsan kell meghozni a döntést.

Ugyanakkor Székely Zója igyekezte azt is kihangsúlyozni, hogy a csapattal együtt hozták meg a döntést a bemelegítés után. Ezzel szemben a szövetség az ellentétét állította.

Jól halad a rehabilitáció

– Az előzetes orvosi diagnózisok alapján, sokkal jobban állok a felépüléssel, mint ahogy azt terveztük – folytatta Székely, aki egyáltalán nem fél a visszatéréstől, mert innen a rehabilitáció alatt csakis rajta múlik, hogy mikor tér vissza. A tornász már nagyon óvatosan, de a szereken is elkezdte a gyakorlatokat, ugyanakkor ezt nem akarja elsietni, leugrásokat még nem csinálja. A továbbra is rendkívül fiatal versenyző szeme előtt már a 2028-as Los Angeles-i olimpia lebeg. Székely számára a legutóbbi ötkarikás játékok egészen káoszosra sikeredett , Kovács Zsófia sérülése miatt az akkor még csak 21 éves versenyző az olimpia alatt kapta meg a telefont, hogy csomagolhat Párizsba.

A teljes beszélgetés:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.