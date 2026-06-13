Komoly veszteségeket szenvedett az ukrán haderő

Ukrajna ezalatt a megszállt Donyecki területeken hajtott végre csapásokat. A helyi tisztviselők jelentése szerint több lakóépületet is találat ért és legalább egy civil kórházi ellátásra szorult.
A beszámolókból egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mivel mértek csapást az ukránok, azonban feltehetőleg drónokról van szó, miután Ukrajna az elmúlt időszakban fokozta mélységi csapásmérő képességeit, és szinte folyamatosan támadja a déli utánpótlási vonalakat.
Borítókép: Egy tűzoltó dolgozik egy légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)
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