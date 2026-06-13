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orosz–ukrán háborúDonyeckdonyecki frontszakasz

Komoly veszteségeket szenvedett az ukrán haderő

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A legfrissebb jelentések szerint továbbra is folynak harcok Ukrajna déli területén. Az orosz haderő alakulatai a beszámolók szerint komoly veszteségeket okoztak az ukránoknak a térségben, akik azonban továbbra is folyamatosan támadják a megszállt Donyecki területet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 19:37
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
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Ukrajna ezalatt a megszállt Donyecki területeken hajtott végre csapásokat. A helyi tisztviselők jelentése szerint több lakóépületet is találat ért és legalább egy civil kórházi ellátásra szorult. 

A beszámolókból egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mivel mértek csapást az ukránok, azonban feltehetőleg drónokról van szó, miután Ukrajna az elmúlt időszakban fokozta mélységi csapásmérő képességeit, és szinte folyamatosan támadja a déli utánpótlási vonalakat. 

Borítókép: Egy tűzoltó dolgozik egy légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)

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