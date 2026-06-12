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Dróntámadás érte Tatárföldet

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Tömeges dróntámadást vert vissza a légvédelem Tatárföld kámántúli régiójában – közölte péntek reggel Rusztam Minnyihanov, a köztársaság vezetője a Max-csatornáján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 10:57
Drónok - képünk illusztráció Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
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Nyizsnyekamszkban a helyi hatóságok töröltek minden tömegrendezvényt, amelyet pénteken az Oroszország napja ünnep alkalmából megtartani terveztek.

A szamarai régióban lévő Togliattiban, ahonnan péntek hajnalban szintén tömeges dróntámadást jelentettek a helyi hatóságok, károk keletkeztek egy meg nem nevezett vállalatban.

A Belgorod megyei Voznyeszenovka községben csütörtök este drón talált el egy autóbuszt. Egy nő életét vesztette, 11 utas pedig megsebesült. A Brjanszk megyei Sztarodubban ugyanekkor hét civil sebesült meg egy benzinkutat ért csapás következtében.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 231 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőgépek forgalmát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

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