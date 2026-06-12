Füst és robbanások: Oroszország lángokban az ukrán csapások után

A Tatárföldön végrehajtott támadás egyébként illeszkedik Ukrajna elmúlt időszakban alkalmazott mélységi csapásméréseinek a sorába, hiszen az üzem nagyjából 1200 kilométerre található az ukrán határtól. A nizsnyekamszki üzem ráadásul már nem először kerül az ukránok célkeresztjébe.
Habár Volodimir Zelenszkij nemrég levélben sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnököt a béketárgyalások újraindítására, azonban ezt az orosz elnök elutasította, miután véleménye szerint Ukrajna továbbra sem áll készen a tárgyalásokra.
Borítókép: Egy ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)
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