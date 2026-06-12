orosz–ukrán háborúUkrajnadróncsapás

Füst és robbanások: Oroszország lángokban az ukrán csapások után

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Több orosz régióban is ukrán drónokat észleltek, amelyek minden jel szerint petrolkémiai üzemeket céloztak. Ukrajna az elmúlt időszakban fokozta mélységi csapásait, hivatalos megerősítés azonban egyelőre nem érkezett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 7:29
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
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A Tatárföldön végrehajtott támadás egyébként illeszkedik Ukrajna elmúlt időszakban alkalmazott mélységi csapásméréseinek a sorába, hiszen az üzem nagyjából 1200 kilométerre található az ukrán határtól. A nizsnyekamszki üzem ráadásul már nem először kerül az ukránok célkeresztjébe. 

Habár Volodimir Zelenszkij nemrég levélben sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnököt a béketárgyalások újraindítására, azonban ezt az orosz elnök elutasította, miután véleménye szerint Ukrajna továbbra sem áll készen a tárgyalásokra. 

Borítókép: Egy ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)

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