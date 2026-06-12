Füst és robbanások: Oroszország lángokban az ukrán csapások után

A Tatárföldön végrehajtott támadás egyébként illeszkedik Ukrajna elmúlt időszakban alkalmazott mélységi csapásméréseinek a sorába, hiszen az üzem nagyjából 1200 kilométerre található az ukrán határtól. A nizsnyekamszki üzem ráadásul már nem először kerül az ukránok célkeresztjébe.