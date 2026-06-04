Putyin kijelentette, hogy Oroszország szükség esetén le fogja győzi Ukrajnát a csatatéren, de kész diplomáciával véget vetni a háborúnak, és tiszteletben tartják a kompromisszumokat, amelyekről az Egyesült Államokkal állapodtak meg. Putyin azonban semmi jelét nem adta annak, hogy megváltozott volna azon álláspontja, hogy Ukrajnának a béke érdekében fel kell adnia a keleti Donbász egészét – azokat a területeket is, amelyeket Oroszország nem tart irányítás alatt.
Zelenszkij levelet írt Putyinnak, Orbán Viktort is emlegette
Az ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Volodimir Zelenszkij levelét az Interfax Ukrajina ukrán hírügynökség ismertette.
– Az offenzíva naponta halad előre. Az Orosz Föderáció teljes mértékben – 100 százalékban – átvette az irányítást a Luhanszki Népköztársaság felett és az ellenőrzése alá vonta a Donyecki Népköztársaság területének több mint 85 százalékát – mondta az orosz államfő.
Kifejtette, hogy készek békés eszközökkel megállapodásra jutni Ukrajnával, aminek az alapját a Trump elnökkel folytatott anchorage-i találkozó során fektették le.
Oroszország egyetért az ott megtárgyalt kompromisszumokkal, és az ukrán félnek is bele kell egyeznie ezekbe.
Putyin azt is elmondta, hogy Oroszország még nem használta Oresnyik hiperszonikus rakétáját Ukrajna ellen valós harci körülmények között.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!