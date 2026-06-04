Volodimir ZelenszkijVlagyimir Putyinorosz-ukrán háború

Zelenszkij levelet írt Putyinnak, Orbán Viktort is emlegette

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Az ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Volodimir Zelenszkij levelét az Interfax Ukrajina ukrán hírügynökség ismertette.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 22:25
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
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Putyin kijelentette, hogy Oroszország szükség esetén le fogja győzi Ukrajnát a csatatéren, de kész diplomáciával véget vetni a háborúnak, és tiszteletben tartják a kompromisszumokat, amelyekről az Egyesült Államokkal állapodtak meg. Putyin azonban semmi jelét nem adta annak, hogy megváltozott volna azon álláspontja, hogy Ukrajnának a béke érdekében fel kell adnia a keleti Donbász egészét – azokat a területeket is, amelyeket Oroszország nem tart irányítás alatt.

– Az offenzíva naponta halad előre. Az Orosz Föderáció teljes mértékben – 100 százalékban – átvette az irányítást a Luhanszki Népköztársaság felett és az ellenőrzése alá vonta a Donyecki Népköztársaság területének több mint 85 százalékát – mondta az orosz államfő. 

Kifejtette, hogy készek békés eszközökkel megállapodásra jutni Ukrajnával, aminek az alapját a Trump elnökkel folytatott anchorage-i találkozó során fektették le. 

Oroszország egyetért az ott megtárgyalt kompromisszumokkal, és az ukrán félnek is bele kell egyeznie ezekbe. 

Putyin azt is elmondta, hogy Oroszország még nem használta Oresnyik hiperszonikus rakétáját Ukrajna ellen valós harci körülmények között. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

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