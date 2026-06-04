Zelenszkij levelet írt Putyinnak, Orbán Viktort is emlegette

– Az offenzíva naponta halad előre. Az Orosz Föderáció teljes mértékben – 100 százalékban – átvette az irányítást a Luhanszki Népköztársaság felett és az ellenőrzése alá vonta a Donyecki Népköztársaság területének több mint 85 százalékát – mondta az orosz államfő.

Kifejtette, hogy készek békés eszközökkel megállapodásra jutni Ukrajnával, aminek az alapját a Trump elnökkel folytatott anchorage-i találkozó során fektették le.

Oroszország egyetért az ott megtárgyalt kompromisszumokkal, és az ukrán félnek is bele kell egyeznie ezekbe.

Putyin azt is elmondta, hogy Oroszország még nem használta Oresnyik hiperszonikus rakétáját Ukrajna ellen valós harci körülmények között.

Putin: “If we sat down at the negotiating table, I would tell Zelensky: thank God it’s all over.”



Few people know, but the goals of the “SMO” were to burn down half of Russia’s oil refineries, impose a fuel blockade on Crimea, fertilize Ukrainian black soil with Russian flesh,… https://t.co/MBbiZURU6A pic.twitter.com/6mAOl1TaA3 — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)