Alaszka után Washington: Trump felgyorsítja az eseményeket a béke érdekében

Donald Trump alaszkai látogatása során Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott, majd telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkijjel és több európai vezetővel, köztük a NATO főtitkárral. A felek egyetértettek abban, hogy az orosz–ukrán háborút csak egy közvetlen békemegállapodás zárhatja le, nem pedig egy törékeny tűzszünet. Zelenszkij hétfőn Washingtonba érkezik, ezt követően pedig Trump Putyinnal is tervez egy találkozót. Az amerikai elnök közölte, hogy a kezdeményezés akár emberek millióinak életét is megmentheti.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 11:57
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump hamarosan Washingtonban találkozik
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump hamarosan Washingtonban találkozik Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Az amerikai elnök, Donald Trump és az orosz államfő, Vlagyimir Putyin 2025. augusztus 15-én találkoztak Alaszkában, Anchorage közelében, a Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison. A Trump–Putyin-csúcs volt az első személyes találkozó 2007 óta az Egyesült Államokban Oroszország elnökével. A találkozó után az amerikai elnök közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amiben összegezte a találkozót és vázolta jövőbeli terveit: Washingtonban lesz folytatás.

Alaszka után Washington: sorsdöntő találkozók jönnek
Alaszka után Washington: sorsdöntő találkozók jönnek
Fotó: AFP

Washingtonban ül le tárgyalmi Trump és Zelenszkij

Csodálatos és rendkívül sikeres nap Alasz­kában!

 – kezdte a bejegyzést Trump. Leírta, hogy a találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnökkel nagyon jól sikerült, ahogyan az éjszakai telefonbeszélgetés is Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint különböző európai vezetőkkel, köztük a nagyra becsült NATO-főtitkárral. 

Mindannyian arra a következtetésre jutottunk, hogy az orosz–ukrán háború borzalmai lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy egyszerű tűzszüneti egyezmény, amely gyakran nem tartós. 

– emelte ki, majd azzal folytatta, hogy következő lépésként Zelenszkij elnök hétfő délután Washingtonba, az ovális irodába érkezik. Ha pedig minden a tervek szerint alakul, akkor találkozót szerveznek Putyin elnökkel is. Ezután kitért arra, hogy potenciálisan emberek millióinak életét menthetik meg, majd megköszönte a figyelmet.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Putyin bizalmasa elárulta az alaszkai csúcs öt legfontosabb eredményét.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump hamarosan Washingtonban találkozik (Fotó: AFP)

