Alaszka után Washington: Trump felgyorsítja az eseményeket a béke érdekében

Washingtonban ül le tárgyalmi Trump és Zelenszkij

Csodálatos és rendkívül sikeres nap Alasz­kában!

– kezdte a bejegyzést Trump. Leírta, hogy a találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnökkel nagyon jól sikerült, ahogyan az éjszakai telefonbeszélgetés is Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint különböző európai vezetőkkel, köztük a nagyra becsült NATO-főtitkárral.

Mindannyian arra a következtetésre jutottunk, hogy az orosz–ukrán háború borzalmai lezárásának legjobb módja egy közvetlen békemegállapodás, nem pedig egy egyszerű tűzszüneti egyezmény, amely gyakran nem tartós.

– emelte ki, majd azzal folytatta, hogy következő lépésként Zelenszkij elnök hétfő délután Washingtonba, az ovális irodába érkezik. Ha pedig minden a tervek szerint alakul, akkor találkozót szerveznek Putyin elnökkel is. Ezután kitért arra, hogy potenciálisan emberek millióinak életét menthetik meg, majd megköszönte a figyelmet.